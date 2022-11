Skyrim, qualcuno ha ricreato il logo del gioco dal vivo (ed è bellissimo)

Skyrim è uno dei giochi di ruolo fantasy più amati di tutti i tempi, sebbene i fan continuano a omaggiarlo a oltre 11 anni dall’uscita originale.

Il quinto capitolo del franchise di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti ancora molto amato da una legione di giocatori.

Di recente, infatti, un fan di Skyrim ha realizzato un dipinto davvero magnifico che raffigura le parti esterne della città di Solitude.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, un altro appassionato sembra essere andato ancora oltre, omaggiando il classico logo del gioco come mai prima d’ora.

Su Reddit, l’utente LaserGadgets ha mostrato il bellissimo gioiello ispirato proprio a Skyrim che ha realizzato solo alcune settimane fa.

Nella foto, il logo a tema drago è colorato di un blu brillante e lo si vede chiaramente inciso su un pezzo di legno lucidato. Secondo la didascalia dell’autore, il ciondolo è stato realizzato per la fidanzata di un amico.

Ma non solo: LaserGadgets ha anche spiegato di aver usato legno di noce per il pezzo e che ha poi utilizzato un pigmento per dare al logo di Skyrim il bellissimo bagliore che molti nei commenti hanno elogiato. Poco sotto, un’immagine dello splendido risultato finale.

I commenti sul thread di Reddit sono tutti entusiasti per il lavoro svolto da LaserGadgets, e molti hanno espresso il loro interesse ad averne uno per sé.

Poco sorprendentemente, il creatore non ha indicato un prezzo per il ciondolo di Skyrim, attualmente non in vendita, anche se non è da escludere che in futuro possa davvero realizzarne altri in sequenza.

In caso, siamo certi che moltissimi fan sarebbero disposti a spendere svariati dollari per una chicca del genere, anche se non ufficiale.

Restando in tema, da alcuni mesi è stata spiegata l’origine dell’iconico logo di The Elder Scrolls V Skyrim, un marchio ormai entrato nella leggenda.