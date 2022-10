Skyrim, un fan realizza una vera opera d’arte ispirata al gioco

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo fantasy più importanti di sempre, idolatrato letteralmente dai fan di tutto il mondo ormai da tantissimi anni.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco davvero molto amato e con una fanbase impressionante.

Basti pensare all’appassionato che ha trasformato Skyrim in Dark Souls, grazie all’utilizzo di un numero di mod realmente sorprendente.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un altro fan si è spinto ancora oltre, realizzando una vera e propria opera d’arte ispirata al titolo Bethesda.

Un fan di Skyrim ha realizzato un dipinto davvero magnifico che raffigura le parti esterne della città di Solitude, una delle ambientazioni più interessanti del gioco.

Non sorprende che le persone trovino ancora ispirazione dal gioco di ruolo epico di Bethesda uscito nel 2011, anche se l’esperienza di gioco è invecchiata un po’ in quest’ultimo decennio.

L’utente Reddit serena22 ha infatti dato vita a un favoloso dipinto di Solitude che mette in risalto la forma unica dell’esterno e i moli situati nelle vicinanze.

Puntando su una classica atmosfera fantasy, l’artista ha mostrato il suo amore non solo per questa città in particolare, ma per Skyrim in generale.

Il fatto che l’opera sia dipinta come una scena notturna, con la luce della luna che si riflette sull’acqua sottostante, rende il tutto particolarmente degno di nota.

Restando in tema, qualcun altro ha invece deciso di trasformare Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, giusto per dare sfogo alla sua dose di follia.