Skyrim, qualcuno ha realizzato i grimaldelli nella realtà (e sono bellissimi)

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, un gioco che i fan continuano a omaggiare nel migliore dei modi con alcune creazioni davvero uniche.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un titolo tributato da generazioni, tanto da avere ancora gli occhi puntati addosso.

Diversi mesi fa qualcuno aveva già deciso di ricreare le maschere di Skyrim fin nei minimi dettagli, accompagnandola anche con una riproduzione del rispettivo cappuccio, ma a quanto pare ora si è andati davvero oltre.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un altro fan di The Elder Scrolls V Skyrim ha dato prova della sua abilità di artigiano ricreando una replica fedele delle serrature e dei grimaldelli del gioco di ruolo.

In un recente post su Reddit, l’utente Yugiwow ha mostrato un paio di immagini della sua creazione ispirata al famoso lockpicking di Skyrim, in particolare della serratura standard e degli strumenti di manomissione che accompagnano il tutto.

Si tratta di una replica davvero incredibile, con un sacco di dettagli che sono stati utilizzati per l’oggetto reale. Il creatore afferma che l’oggetto è stato stampato in 3D e dipinto a mano.

Chiunque sia interessato all’oggetto può acquistarlo dal negozio Etsy dell’utente, dove il prezzo attuale è di 85 dollari. Yugiwow ha anche altri accessori stampati in 3D a tema The Elder Scrolls, come l’artiglio del drago e la chiave scheletrica di Skyrim.

Restando in tema, qualcuno ha deciso di andare oltre realizzando una vera e propria versione LEGO di Skyrim, davvero molto affascinante.

Ma non solo: Skyrim è un gioco così apprezzato che a quanto pare anche gli antropologi amano prendersi una pausa dal lavoro solo per studiare la lore del gioco Bethesda.

Del resto, tra i fan di Skyrim troviamo persino uno come Tuomas Holopainen, ovvero la mente e il tastierista dei Nightwish, il quale ha consacrato come gioco migliore di sempre.