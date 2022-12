Skyrim? Il miglior gioco che esista, secondo… i Nightwish

Non ci sono dubbi che The Elder Scrolls V: Skyrim sia diventato, nel corso degli ultimi undici anni (sì, ne sono passati davvero undici, ndr) vera e propria sineddoche del franchise di The Elder Scrolls. Oggi, molti fan non citano nemmeno di essere in attesa di “un nuovo TES“, ma parlano direttamente di “un nuovo Skyrim“.

Lo sa bene anche Bethesda Game Studios, che come sappiamo non ha alcuna fretta di dare un erede al suo leggendario e longevo gioco di ruolo – a sua volta nato dalla stirpe di titoli come Morrowind e Oblivion.

Tra i fan che non ti aspetti troviamo anche Tuomas Holopainen, mente, compositore, tastierista e fondatore della band symphonic metal finlandese Nightwish. Il gruppo proprio la scorsa settimana si è esibito a Milano per la prima volta in due anni, in seguito all’uscita dell’album Human :||: Nature (lo trovate su Amazon) nel 2020, e sia in quest’ultimo che nel precedente Endless forms most beautiful tratta i temi relativi all’evoluzione della vita sulla Terra.

Per scrivere le sue canzoni, Holopainen attinge dalla musica, dai libri (in questo caso, sono manifesti i riferimenti all’opera di Richard Dawkins) e, per rilassarsi, anche dai videogiochi.

Uscito nel 2011, Skyrim è il The Elder Scrolls più celebre di sempre, almeno per ora

Intervistato dal sito specializzato Metal Chest of Wonders, il compositore ha spiegato che negli anni della pandemia ha continuato a videogiocare a Skyrim, che ritiene essere ancora «il miglior gioco al mondo». Afferma di aver provato anche altri giochi, ma di non esserne stato rapito come è accaduto con The Elder Scrolls V.

Nelle parole di Holopainen:

«Gioco ancora solo a Skyrim e a The Last of Us. Ne ho provato qualche altro, ma non è scattato niente. Ho giocato un altro po’ a Skyrim anche prima di partire per il tour, è ancora il miglior gioco del mondo».

In realtà, non è la prima volta che l’artista di Kitee manifesta il suo amore per Skyrim.

In una precedente intervista del 2020, pubblicata sul canale YouTube ufficiale della band, il compositore di Ghost Love Score e The Greatest Show on Earth aveva anche citato che il suo personaggio è un elfo dei boschi e di essere vicino a raggiungere il livello 80, nelle sue avventure.

Come potete sentire in questo video, dal minuto 19:21:

«Se gioco Skyrim? Potete scommetterci! Sono un elfo dei boschi e al momento sono al livello 74 o 75, sto cercando di raggiungere il livello 80 perché è quello in cui vieni affrontato dal Guerriero d’Ebano. Penso che tutto questo suoni molto nerd, vero? Lo amo!».

In merito al suo rapporto con i videogiochi, Holopainen racconta che «non ero uno che videogiocava su console, almeno fino a qualche anno fa». Poi, qualcuno gli ha fatto scoprire questo mondo e tra i titoli che ha giocato ci sono dei nomi che i nostri lettori sicuramente riconosceranno.

Niente, comunque, lo ha rapito più di quanto abbia fatto Skyrim:

«Un mio amico mi ha fatto conoscere Skyrim e me ne sono innamorato a vita. Non gioco altri giochi su console, in realtà. Ho giocato The Last of Us, The Witcher 3, un pochino di Days Gone – ma niente si paragona a Skyrim per me».

Se volete approfondire la conoscenza con i Nightwish – chi vi scrive lo raccomanda caldamente, ma molti di voi probabilmente lo sanno già – consultate il nostro sito gemello specializzato True Metal, dove troverete tutte le ultime notizie in merito.

Se, invece, quello che state aspettando non è il prossimo album di Holopainen, Floor Jansen e compagni, ma The Elder Scrolls VI, sappiate che Bethesda Game Studios farà con calma, perché vuole che ci giochiate molto, molto, molto a lungo.