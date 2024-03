The Elder Scrolls: Apotheosis è quasi un gioco a parte, grazie ai fan

Prima dell'uscita di The Elder Scrolls VI, potrete rivedere completamente la vostra esperienza di Skyrim grazie alla mod nota come The Elder Scrolls: Apotheosis.

Non è infatti la prima volta che il fantasy di Bethesda è preso di mira dai modder.

Basti pensare anche a Skyrim: Undeath Remastered che, come suggerisce il nome, è un DLC dei fan che ci vedrà contro un "potente negromante" affamato di conoscenze proibite.

Come riportato anche da GamingBible, The Elder Scrolls: Apotheosis è descritta come una mod di espansione per Skyrim «dark fantasy, ricca di storie, open world, ambientata nei 17 piani di Oblivion e 'Dreamsleeve' in un'eco di un mondo caduto».

«Risvegliati, Dragonborn, Ysmir, Drago del Nord; cavalca e recupera il cuore infranto del mondo, in una storia di perdita, del nostro senso di sé, del libero arbitrio e del prezzo finale del potere», recita la sinossi.

«Si parte dalla Dreamsleeve, in un mondo decaduto e contorto, bloccato all'estremità del tempo. Ascoltate la chiamata di Kyne, dea delle tempeste e vedova di Shor. Prendete le armi e superate la morsa della morte. O il vostro destino è quello di diventare un ricordo, sbiadito e disperso nei venti del tempo?».

E ancora: «Siamo irrimediabilmente legati alla nostra natura, destinati a riecheggiare i peccati del passato, o possiamo superarli? Cosa sacrificherete sull'altare delle vostre ambizioni?».

Apotheosis permetterà ai giocatori di esplorare i 17 reami Daedrici di Oblivion, ognuno con i propri NPC, le proprie creature e le proprie storie.

Ogni missione principale e secondaria sarà incentrata sulla libertà e sulla scelta del giocatore, che potrà inoltre reclutare alleati per aiutarlo nel suo cammino.

La mod introdurrà anche diverse nuove impegnative battaglie contro i boss, oltre a nuove arene, artefatti, armi, armature, incantesimi ed evocazioni. Insomma, quasi un gioco a parte, la cui uscita è prevista nel 2025.