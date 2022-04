Antropologi si prendono una pausa dalla vita reale e si mettono a studiare Skyrim

Skyrim è uno di quei giochi di cui non ci si stanca mai, un evergreen della cultura videoludica che tutti gli appassionati hanno giocato almeno una volta nella vita o di cui ne hanno sentito parlare.

Il mastodontico RPG di Bethesda, senza dubbio uno dei grandi capolavori degli ultimi 10 anni (che trovate su Amazon a prezzo scontato), non smette mai di sorprenderci anche tramite gli omaggi che i fan realizzano per il titolo.

Dopo che qualcuno ha deciso di immaginare il famoso open world come se fosse un gioco LEGO, un’eventualità che farebbe sicuramente andare su di giri tutti gli appassionati, adesso c’è qualcuno che si è spinto ancora oltre, mettendo in gioco anche la scienza.

In particolare parliamo di un gruppo di antropologi genetici, i cui studi sostanzialmente sono indirizzati verso il legame che unisce gli uomini moderni con quelli più antichi, approfondendo il DNA e la biologia per comprendere meglio i processi evolutivi.

Una delle cose che questi scienziati fanno è ricreare l’aspetto degli uomini che un tempo abitavano la Terra partendo dai loro scheletri.

Ebbene lo stesso procedimento è stato applicato anche agli scheletri di Skyrim, e quello che ne è venuto fuori è indubbiamente interessante.

Tramite Gamerant leggiamo che una serie di antropologi, storici e altri scienziati che condividevano gli stessi interessi si sono uniti in un particolare gruppo chiamato Ancestrals Whispers, e hanno deciso di ricostruire l’aspetto di un Atmorano di Saarthal direttamente dall’Era Meretica.

Tramite la ricostruzione craniale sono giunti a un risultato sorprendete, che potete ammirare in queste immagini postate su Twitter:

Facial reconstruction of an ancient Atmoran from Saarthal, dated to the late Merethic Era. pic.twitter.com/jz8R5IgsT7 — 30k years prior, in a previous incarnation… (@Sulkalmakh) April 1, 2022

Al post ha risposto anche Jonah Lobe, che ha lavorato per Bethesda per molti anni e ha contribuito anche alla costruzioni di mostri e scheletri di Skyrim, queste sono state le sue parole: «Avrei voluto che sembrassero dei teppisti, con la mascella spessa, le sopracciglia folte, una specie di Neanderthal. Questo è esattamente quello che volevo».

Infine, qualcuno ha scambiato per Elden Ring per Skyrim, e quello che stava per succedere non gli avrebbe di certo fatto piacere.