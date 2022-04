Skyrim, qualcuno ha realizzato gli oggetti del desiderio per ogni fan

Se volete delle maschere indossabili di Skyrim, forse è arrivata l’occasione per scegliere la vostra preferita tra un sorprendente numero di oggetti fatti a mano, davvero magnifici.

I giocatori che hanno deciso di vivere le gesta del Sangue di Drago (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) avranno probabilmente già incontrato la maschera Konahrik, una delle dieci presenti nel gioco, che un fan ha deciso di ricreare dal vivo.

Mesi fa qualcuno aveva già deciso di ricreare l’iconica maschera di Skyrim fin nei minimi dettagli, accompagnandola anche con una riproduzione del rispettivo cappuccio, ma a quanto pare ora si è andati davvero oltre.

Come riportato anche da DualShockers, un fan davvero talentuoso ha ricreato dal vivo alcune chicche ispirate a Skyrim, che vi piacerebbe avere senz’altro in casa vostra.

Il redditor ‘t_sekuloski’ ha condiviso un post sul subreddit di Skyrim, mostrando l’incredibile lavoro di intaglio di maschere indossabili di Skyrim, realizzate su legno.

Onestamente, si tratta di qualcosa di così ben fatto che raramente è possibile trovare solo ed esclusivamente in alcune edizioni da collezione da centinaia di migliaia di euro.

Purtroppo, non sappiamo quante ore ha dovuto trascorrere ‘t_sekuloski’ per dare vita a questi oggetti di rara bellezza, ma sicuramente c’è stato bisogno di tanto sforzo, talento e abilità per creare maschere così dettagliate.

Una collezione di maschere di Skyrim che ho realizzato questo mese. Sono intagliate nel legno e rifinite con macchie. Sono tutte indossabili. Fus-ro-dah!

Restando in tema, qualcuno ha deciso di andare oltre realizzando una vera e propria versione LEGO di Skyrim, davvero molto affascinante.

Ma non solo: Skyrim è un gioco così apprezzato che a quanto pare anche gli antropologi amano prendersi una pausa dal lavoro solo per studiare la lore del gioco Bethesda.

Infine, sapete cosa succede a bere il sangue, in Skyrim, prima di essere diventati dei veri vampiri? Un giocatore ha sentito il bisogno di scoprirlo (e la sorpresa è stata grande tanto per lui quanto per noi).