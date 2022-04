Skyrim, un gamer ha finito il gioco grazie a un’arma davvero “atipica”

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, ha visto nel corso degli anni imprese da parte dei giocatori che definire epiche è poco, sebbene un giocatore sembra essersi superato finendo il gioco con una semplice torcia.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha tanti modi per essere portato a termine, sebbene usare una fiaccola per attraversare Tamriel – dall’inizio alla fine – è sicuramente cosa da pochi.

E se in passato qualcuno ha deciso di portare a termine l’intera avventura usando solo le canne da pesca (sì, avete capito bene), al meglio non c’è mai fine.

Come riportato anche da GameByte, infatti, l’impresa dello YouTuber Mitten Squad – ossia quella di provare a completare il gioco usando solo una torcia – è davvero memorabile.

In un video sul suo canale, Mitten Squad trova una torcia e decide di mettersi a caccia di Draghi armato solo di questa “arma” (se così possiamo definirla) davvero atipica.

Dal filmato il tutto appare stranamente facile – incluso l’abbattimento di avversari umani e non – ma a quanto pare si tratta solo di un’illusione, visto che finire il gioco solo con l’ausilio di una fiaccola è un compito sconsigliato per i deboli di cuore.

Poco più in basso, il video (della durata di 20 minuti circa) che mostra l’epica impresa.

Nella descrizione del video, Mitten Squad scrive: «Ci sono molti modi diversi di giocare a Skyrim. Ad alcuni piace la magia, altri preferiscono attaccare dalla distanza con arco e frecce, e altri ancora si buttano a capofitto nel combattimento con una spada in ogni mano».

Inoltre, «ci sono alcuni oggetti nel gioco che non sono realmente destinati ad essere il principale metodo di attacco. Si può concludere Skyrim solo con una torcia?»

Considerando quindi che ai giocatori di Skyrim sembra fregare davvero poco delle quest principali, imprese del genere stupiscono fino a un certo punto.

Parlando di altre imprese epiche, avete visto che un giocatore è andato oltre raggiungendo il livello 241 senza lasciare le grotte sotto Helgen?

Infime, qualcun altro ha deciso di andare oltre e di creare dal nulla una versione LEGO di Skyrim, davvero molto bella da vedere.