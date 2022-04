Skyrim, livellare centinaia di volte senza lasciare il primo dungeon? Si può

Skyrim è l’open world fantasy di Bethesda che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che un giocatore ha portato una testimonianza davvero epica: salire di centinaia di livelli, solo nel primo dungeon, è possibile.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è pieno di trucchi e curiosità di ogni genere, sebbene l’impresa che vi raccontiamo ora ha sicuramente dell’incredibile.

Se ai giocatori di Skyrim del resto freghi davvero poco delle quest principali, sembra proprio che a molti l’inventiva non manchi.

Come riportato anche da Game Byte, un giocatore è andato veramente oltre raggiungendo il livello 241, senza lasciare le grotte sotto Helgen.

Quando si fugge da Helgen, si può attaccare il proprio compagno Hadvar da dietro: essendo di fatto una sezione nata come un tutorial, i vari NPC non reagiranno o subiranno alcun danno, quindi potrete ripetere l’azione per tutto il tempo che vorrete.

Un giocatore ha confessato su Reddit di aver portato questo approccio all’estremo, bypassandolo e livellando il suo personaggio al massimo livello possibile (241), il tutto senza lasciare il primo dungeon.

Poco sotto, una clip che testimonia l’epica impresa:

Tuttavia, come molti utenti sottolineano nei commenti, livellare in questo modo può avere alcuni effetti negativi, come ad esempio morti inspiegabili o improvvise.

Insomma, al netto del ‘trucchetto’, forse è meglio livellare man mano nel corso del gioco, senza abusare di meccanismi piuttosto inusuali.

Restando in tema, qualcuno ha deciso di andare oltre e di creare dal nulla una versione LEGO di Skyrim, davvero molto affascinante.

Ma non solo: una mod di Skyrim è stata da poco in grado di rendere i PNG meno statici durante le scene di dialogo (provare per credere).

Infine, sapevate che Skyrim è un gioco apprezzato anche dagli antropologi, i quali si prendono una pausa dal lavoro anche solo per studiare la lore del gioco?