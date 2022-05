Skyrim, padre e figlia si sono ricreati nel gioco (e la somiglianza è impressionante)

Skyrim, nonostante gli anni, è un gioco che appassiona ancora decine di centinaia di giocatori, inclusi un padre e una figlia che hanno deciso di condividere con la community un risultato realmente sorprendente.

Il titolo targato Bethesda ha dalla sua un numero di fan davvero incalcolabile, considerando anche che si tratta di un gioco ormai entrato nel mito.

Quindi, mentre qualcuno ha aggiunto il sistema di messaggi in stile soulslike, avvicinando così Skyrim a Elden Ring, altri giocatori hanno deciso di ricreare loro stessi all’interno del gioco.

Come riportato su Reddit, infatti, due appassionati hanno deciso di dare vita – se così possiamo dire – alle loro controparti fantasy.

L’utente AureliaRiddle ha infatti pubblicato un’immagine abbastanza esplicativa, in cui possiamo vedere il suo volto e quello del padre ‘diviso’ con la controparte creata in Skyrim.

«Dopo essermi creata in Skyrim qualche mese fa ho appena realizzato anche per mio padre il suo personaggio», si legge nel post.

Poco sotto, la foto che mostra padre e figlia e le loro sorprendenti rappresentazioni nel gioco, davvero molto simili alla versione reale.

Considerando che l’editor dei personaggi di Skyrim è piuttosto obsoleto se confrontato con quello di alcuni giochi più recenti, il risultato ottenuto in questo frangente è sicuramente notevole.

