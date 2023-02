Skyrim, i giocatori trovano Sigurd morto e il fantasy si tinge di giallo

The Elder Scrolls V: Skyrim è stato tante cose per i milioni di giocatori che lo hanno vissuto, e ora diventa anche un giallo con tanto di assassino misterioso.

L’epopea di Bethesda, raccolta anche in bellissimi volumi che trovate su Amazon, è un videogioco sostanzialmente immortale che ogni tanto fa parlare di sé.

I giocatori continuano a parlarne senza sosta, discutendo per esempio di quale sia il mostro più facile da affrontare nel mondo reale.

Discussioni che continuano anche per quanto riguarda le città del gioco, che i giocatori stanno tentando di classificare dalla migliore alla peggiore.

Come Whiterun che, dal racconto di Game Rant, si è tinta di giallo per alcuni giocatori.

Un giocare di Skyrim si è ritrovato di fronte il cadavere del povero Sigurd, deceduto per un motivo apparentemente non chiaro. Un mistero che è diventato un giallo per tutta la community dei giocatori.

Così il post su Reddit con la scena del delitto è diventato il luogo in cui tutti gli investigatori della community hanno cominciato ad elaborare le proprie teorie.

Sigurd risulta morto, sdraiato accanto al suo ceppo, senza segni di violenza legati ad eventuali attacchi di vampiri o altre creature simili.

I fanno hanno cominciato ad ipotizzare qualche strano collegamento tra società segrete, un mostro impazzito o addirittura una quest secondaria mai scoperta.

Effettivamente sembra molto strano che un personaggio di un gioco rimanga in uno stato del genere ma, con tutta probabilità, si tratta solamente di un mero bug e non un vero mistero da risolvere.

Sarà interessante capire quale sia il vero motivo di questo strano ritrovamento, che per altro non è la prima volta che accade nelle terre pericolose di Skyrim.

Nel frattempo i giocatori stanno continuando a compiere le imprese più surreali nel fantasy di Bethesda, in attesa di scoprire la verità sul mistero.