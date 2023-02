Skyrim, un giocatore compie un’impresa davvero epica (e surreale)

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, ha visto nel corso degli anni imprese da parte dei giocatori che definire epiche è riduttivo, a cui ora se ne aggiunge un’altra di tutto rispetto.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha visto nel tempo un gran numero di fan scovare chicche e curiosità spesso uniche.

Come dimenticare chi ha deciso di portare a termine l’intera avventura usando solo le canne da pesca (sì, avete capito bene), sebbene mai come in questi casi al meglio non c’è mai fine.

Se quindi c’è anche chi ha provato a completare il gioco usando solo una torcia, per un’impresa davvero memorabile, ora un fan ha deciso di combattere un drago letteralmente a mezz’aria, mentre parla con un PNG.

Come riportato anche da Game Rant, nel bel mezzo di una delle tante missioni secondarie del gioco, un giocatore di Skyrim è incappato in un bug che lo ha bloccato a centinaia di metri d’altezza, mentre si difende dalle fauci di un drago.

In un recente post su Reddit, l’utente TrevortheBatman ha dimostrato che un drago può comparire praticamente ovunque e in qualsiasi momento durante una partita.

Un breve filmato mostra il giocatore che viene attaccato da una di queste creature, mentre non è a terra. Questo incidente si è verificato all’inizio della conversazione con Meridia.

Tuttavia, questo non sembra scoraggiare la bestia volante, che ha deciso che proprio in quel momento era l’occasione perfetta per iniziare un combattimento. Ciò significa che TrevortheBatman ha dovuto combattere il drago mentre fluttuava in aria, parlando contemporaneamente con il PNG.

Parlando di altre imprese epiche, avete visto che un giocatore è andato oltre raggiungendo il livello 241 senza lasciare le grotte sotto Helgen?

Restando in tema, una mod mostra una Skyrim distrutta, con città dilaniate, all’interno delle quali rimangono solo non morti, creature e animali.

Infine, qualcun altro ha deciso di andare oltre e di creare dal nulla una versione LEGO di Skyrim, davvero molto bella da vedere.