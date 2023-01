Skyrim, i fan hanno deciso qual è la città migliore del gioco

Skyrim è senza uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi, tanto che i fan continuano a dibattere sulle varie caratteristiche del titolo Bethesda.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un titolo apprezzato da intere generazioni, tanto da dare adito a discussioni di ogni genere.

Mentre ci sono fan che si dilettano in creazioni davvero stupende, altri si sono dati appuntamento per discutere invece di qualcosa che ha a che fare con il gioco vero e proprio.

Come riportato da Game Rant, infatti, i fan di Skyrim stanno infatti discutendo su quale sia la città migliore del gioco, tanto che le risposte sorprendono.

Un fan dell’action-RPG Bethesda ha infatti aperto una discussione per scoprire quella che i membri della comunità del gioco considerano la migliore città principale del gioco.

Con diverse città che i giocatori possono visitare ed esplorare, il dibattito ha visto vari fan condividere ragioni ed esperienze personali, rendendo piuttosto interessante la discussione.

Su Reddit, l’utente kingbob123456 ha aperto un thread in cui chiede agli altri fan di Skyrim quale fosse la loro città preferita nel gioco. Il giocatore ha completato il post con un collage delle diverse città presenti, incluse le nove città principali: Dawnstar, Falkreath, Markarth, Morthal, Riften, Solitude, Whiterun, Windhelm e Winterhold.

Al momento della stesura di questo articolo, la discussione su Reddit conta più di 600 commenti, il che sembra indicare che la comunità sta partecipando attivamente e apprezzando l’argomento sollevato da kingbob123456.

La maggior parte degli utenti ha lasciato intendere che la loro città preferita nel gioco sarà sempre e comunque Whiterun. Dato che si tratta della prima grande città che i giocatori di Skyrim attraversano quando iniziano il gioco, non sorprende che ci siano sentimenti decisamente nostalgici per questo luogo.

Altri commenti indicano che i giocatori hanno un mix di preferenze tra altre città come Solitude, Riften, Dawnstar o Falkreath. Ciò è dovuto alla posizione, all’ambiente o ai servizi offerti dalle stesse.

È interessante vedere come Skyrim continui a essere molto amato dalla sua comunità. Non capita tutti i giorni che un videogioco di uscito ben undici anni fa abbia ancora una base di giocatori così attiva.

Del resto, Skyrim è un gioco così apprezzato che a quanto pare anche gli antropologi amano prendersi una pausa dal lavoro solo per studiare la lore del gioco Bethesda.

Ma non solo: tra i fan di Skyrim troviamo persino uno come Tuomas Holopainen, ovvero la mente e il tastierista dei Nightwish, il quale ha consacrato come gioco migliore di tutti i tempi.