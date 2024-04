Il mistero della bomba di Fallout si infittisce: «Niente è definitivo»

La serie TV di Fallout è piaciuta tantissimo ai giocatori e, in generale, al pubblico di Prime Video che ha apprezzato il mondo di Bethesda e tutti i suoi misteri, tra cui la grande questione sulla prima bomba atomica.

Per fare un riassunto a chi non conoscesse troppo il mondo di Fallout, e che potreste comunque scoprire con delle ottime collection su Amazon, e non avesse seguito le vicende sul finale sulla serie TV di Prime Video, facciamo un piccolo riassunto di ciò di cui la community (e non solo) sta parlando.

Ma fate attenzione, ci saranno spoiler.

Questa notizia contiene spoiler e dettagli rilevanti della trama della serie TV di Fallout di Prime Video. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo, se non avete completato la visione degli episodi.

Nell'ottavo episodio che conclude la prima stagione scopriamo infatti che è stata la Vault-Tec a sganciare la bomba atomica, così da genere la situazione per cui tutte le corporazioni avrebbero guadagnato dall'avvio del progetto dei Vault e conseguenze economiche annesse.

Sono arrivate, però, le prime teorie e analisi che portrebbero ad una soluzione diversa, ovvero che la Cina ha lanciato la bomba per prima anticipando comunque la Vault-Tec.

A fare chiarezza non aiutano (ovviamente) neanche i creatori dello show che, intervistati per GQ, hanno commentato la ricezione dello show e soprattutto il finale.

Graham Wagner, uno degli showrunner della serie TV di Fallout per Prime Video, riguardo al rivelazione del finale ha dichiarato:

«Beh, abbiamo altre storie da raccontare. Non considererei nulla come definitivo perché, ancora una volta, tutto ciò che vediamo è molto soggettivo. Quella scena è accaduta. Ma ciò che accade tra quel momento e l'effettiva caduta delle bombe... ci sono cose più eccitanti pianificate tra quel momento e l'ultimo momento, diciamo.»

Insomma, sembra proprio che le teorie dei fan non siano andate troppo lontane dalla verità.

Ma non è solo la bomba atomica ad esplodere, perché in questi giorni è esplosa definitivamente la Fallout-mania portando anche alle file per giocare a New Vegas.