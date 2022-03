Skyrim, dopo 10 anni qualcuno ha scovato il glitch più assurdo di sempre

Skyrim, a tanti anni dall’uscita (ben 10) continua a far parlare di sé: l’open world fantasy di Bethesda è infatti così celebre, che i fan continuano a scovare chicche e curiosità di ogni genere.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti un gioco che ha dato vita a meme memorabili, oltre che a omaggi di vario tipo.

Basti pensare, ad esempio, alla nuova mod di Skyrim in grado di rendere i PNG meno statici durante le scene di dialogo.

Oppure ad altre che puntano a creare delle situazioni decisamente surreali, come quelle legate agli involtini dolci (vedere per credere). Ora, però, qualcun altro sembra aver scoperto un glitch davvero esilarante, che a molti sarà sicuramente sfuggito.

Come riportato anche da Game Rant, un utente Reddit di nome Katasan84 ha scoperto un glitch fuori di testa che coinvolge il PNG noto come Belethor, proprietario del negozio di merci nella città di Whiterun.

Una volta che Belethor si avvicina al bancone, vediamo il giocatore colpirlo dritto in faccia con una freccia, creando di fatto una situazione a dir poco surreale.

Invece di cadere a terra, il modello del personaggio viene infatti spinto indietro, fino a toccare terra, per poi tornare improvvisamente in posizione erette come fosse un giocattolo Weeble (se non sapete di cosa stiamo parlando, cliccate qui).

Poco sotto, la clip che mostra questo assurdo glitch in azione.

Il glitch in sé è piuttosto assurdo, specie considerando che un gruppo di guardie Stormcloak entra immediatamente in azione, iniziando ad attaccare il giocatore, il tutto mentre il modello poligonale di Belethor torna nella posizione originale, da morto.

Parlando sempre di cose strane, avete letto che qualcuno è riuscito a trasformare l’epopea fantasy di Bethesda in un simulatore di vita.

Ma non solo: un’altra una mod del gioco riesce a cambiare le frasi visualizzate durante i caricamenti con alcune ad alto tasso di sarcasmo.