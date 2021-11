Skyrim, annunciate le campagne prequel (ma non sono come pensate)

Il mondo di Skyrim ha catturato fin dai primi giorni l’attenzione di milioni di videogiocatori, che non hanno mai nascosto la voglia di continuare ad esplorare questo mond0 e di scoprire dettagli in più sui personaggi che la abitano e sulla sua lore.

L’ultimo annuncio farà dunque certamente felici i più grandi appassionati del capolavoro di Bethesda: gli autori del gioco da tavolo ufficiale di Skyrim hanno infatti svelato che al suo interno saranno presenti due campagne complete, che fungeranno da vero e proprio prequel del videogioco.

La campagna crowdfunding del gioco da tavolo ufficiale è partita da poche ore, ma si è già rivelata un incredibile successo: l’intento dei produttori è quello infatti di restituire il senso di avventura della produzione videoludica.

Se con il board game ufficiale sarà dunque possibile affrontare il prequel di Skyrim, su Xbox Game Pass è possibile giocarne il «sequel» senza costi aggiuntivi.

Come segnalato dalla preview realizzata da Polygon (via TheGamer), gli autori hanno svelato che il gioco da tavolo includerà due campagne con tre capitoli dalla durata di circa 90-120 minuti a testa.

L’idea non era dunque solamente quella di fornire un adattamento fedele al mondo di Skyrim, ma anche avere la possibilità di approfondirlo e offrire la possibilità di scoprire e vivere di persona cosa è successo prima degli eventi del videogioco.

Il game designer, Juan Echenique, in un’intervista ha svelato maggiormente dettagli su ciò che vedremo in entrambe le campagne, così da spiegare ai giocatori che cosa aspettarsi esattamente dalla trama:

«La prima campagna è ambientata 25 anni prima [degli eventi del videogioco], quindi potrete incontrare alcuni [dei personaggi non giocabili] di Skyrim, ma prima che fossero dei giovani avventurieri e si prendessero una freccia nel ginocchio — cosa che succede! La seconda campagna inizia prima dell’arrivo del Dragonborn, e si conclude dopo l’arrivo del Dragonborn. Quindi potrete vedere tutti gli eventi causati dal Dragonborn. Incrocerete perfino le vostre strade con il Dragonborn — è semplicemente un personaggio diverso — ed è davvero divertente osservarlo dalla distanza».

Le campagne potenzialmente potrebbero dunque durare una settimana a testa: considerando che non si tratta di un videogioco, sarà meglio assicurarsi di riuscire in qualche modo a «salvare» i propri progressi.

Il gioco da tavolo includerà oltre 600 carte utilizzabili, che gestiranno tutto ciò che potrà avvenire durante la partita come quest, incontri con NPC e battaglie contro i nemici.

La campagna crowdfunding è stata completata dopo appena 28 minuti e 44 secondi, ma è ancora possibile finanziarla per assicurarsi di avere a disposizione il gioco da tavola non appena sarà stato completato: se siete interessati, potete consultare tutti i dettagli al seguente indirizzo.

C’è tanta attesa anche per l’arrivo di Skyrim Anniversary Edition, l’aggiornamento per festeggiare i primi 10 anni che introdurrà novità direttamente da Morrowind e Oblivion.

Allo stesso tempo c’è però non poca preoccupazione tra la community: pare infatti che questa nuova versione potrebbe fare piazza pulita delle mod più amate.

L’universo di Bethesda ha ispirato tanti adattamenti e parodie in giro per il web: una delle più famose era quella realizzata da un famoso TikToker, conosciuto per i suoi video Skyrim IRL e arrestato pochi giorni fa per un accusa di duplice omicidio.