TikToker noto per i suoi video Skyrim IRL arrestato per duplice omicidio

Arriva dagli Stati Uniti un’orribile caso di cronaca. Apprendiamo dai colleghi di Kotaku, su segnalazione di NBC San Diego, che la Polizia ha tratto in arresto Ali Nassar Abulaban. L’uomo era conosciuto online come JinnKid ed era divenuto noto tra i videogiocatori – soprattutto tra gli utenti di TikTok – per i suoi video Skyrim in Real Life, in cui immaginava come sarebbe stato il mondo reale con le logiche e le iconiche assurdità del gioco di ruolo.

Abulaban è accusato di aver ucciso due persone, tra cui sua moglie. La Polizia è stata chiamata a intervenire nell’East Village di San Diego la scorsa settimana: sul posto segnalato, ha scoperto i corpi senza vita di Ana – moglie dell’accusato, ventinovenne – e del suo amico Rayburn Barron, ventottenne.

Police believe a 28-year-old woman and an unknown man were shot and killed by a man who lives with the woman. Suspect was stopped by police on the freeway with his five-year-old daughter in the vehicle. @nbcsandiego pic.twitter.com/ypu8thYjAU — Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) October 22, 2021

Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, la coppia aveva avviato le pratiche per il divorzio. Il procuratore Taran Brast ha segnalato che era almeno dal 18 ottobre che Abulaban stava molestando e stalkerando la moglie, al punto da essere arrivato a installare un’applicazione apposita sul tablet della loro bambina per spiare cosa accadeva all’interno del loro appartamento – che avrebbe poi vandalizzato.

Appreso della presenza di Barron, Ali avrebbe raggiunto l’abitazione e avrebbe sparato tre colpi contro l’uomo e un colpo contro la donna. Gli organi di Polizia affermano di essere entrati in possesso di video che mostrano l’indiziato allontanarsi dalla scena del delitto poco dopo l’omicidio.

Gli inquirenti affermano che il duplice omicidio fa seguito a una segnalazione di violenza domestica precedente, arrivata lo scorso mese di settembre: l’uomo aveva spinto la coniuge, a quanto apprendiamo, ferendola. Tuttavia, non era stata ordinata nessuna ordinanza restrittiva.

Online, Abulaban aveva messo insieme 950.000 follower su TikTok e 170.000 iscritti su YouTube, che seguivano i suoi video parodistici in cui impersonava attori, e quelli dedicati a Skyrim.

L’uomo è stato tratto in arresto ed è in attesa di udienza, fissata per il 5 gennaio.