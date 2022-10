Skyrim: Anniversary Edition su Switch non gira affatto bene come dovrebbe

The Elder Scrolls V: Skyrim è un videogioco che ha ormai le stigmate da titolo eterno: uscito nel 2011, è sempre rimasto nell’immaginario degli appassionati e popolato da giocatori su praticamente qualsiasi piattaforma. Da poco, non a caso, Bethesda Softworks lo ha celebrato con il lancio di una Anniversary Edition, che nei giorni scorsi è arrivata anche su Nintendo Switch.

Proprio su questa piattaforma, tuttavia, sembra che non tutto stia andando liscio come dovrebbe (thanks Nintendo Life): alcuni giocatori stanno segnalando problemi di performance e soprattutto di frame rate, con le avventure del Dovahkiin che sarebbero tutt’altro che fluide in questa ultima versione migliorata.

Come potete vedere anche voi da un video condiviso da un giocatore non proprio entusiasta del suo acquisto, si evidenziano alcuni problemi di stuttering e di frame rate irregolare.

Nei commenti, è possibile notare che alcuni menzionano di avere problemi (e crash) soprattutto giocando in modalità Sopravvivenza, quindi è possibile che i difetti siano legati a quest’ultima.

Di contro, i giocatori segnalano di non avere problemi con la versione standard del gioco, a sua volta disponibile su Nintendo eShop (la trovate anche su Amazon), quindi si direbbe che gli inciampi siano tutti riservati alla Anniversary Edition che ha appena debuttato.

Considerando che si tratta di problemi di performance, comunque, è plausibile che Bethesda Softworks possa metterci mano quanto prima per riuscire a ovviare alla cosa e a rendere l’esperienza di gioco scorrevole, come promessa ai giocatori paganti.

Mentre Skyrim continua a uscire su qualsiasi piattaforma, vale la pena ricordare che manca ancora un bel po’ a The Elder Scrolls VI. Bethesda Game Studios, il team che si occupa della saga, è al momento impegnato con l’ambizioso Starfield e solo al termine dei lavori su quello si sposterà nelle lande fantasy di Tamriel, dove è ambientata la serie The Elder Scrolls.

Nel frattempo, comunque, ci sono imprese più semplici da compiere. Come diffondere delle patch risolutive per i singhiozzi di Skyrim: Anniversary Edition su Switch, ad esempio.