Skyrim è tornato, ancora una volta: nuova versione confermata a sorpresa

Aggiornamento ore 11:03 – Skyrim Anniversary Edition è adesso disponibile anche sul Nintendo eShop italiano, sia nella versione con il Pacchetto Completo che con upgrade separato.

Proprio come ipotizzato, la versione completa costa 69.99€, mentre l’upgrade per l’Anniversary Edition è disponibile a 19.99€: potete già procedere con l’acquisto e il download al seguente indirizzo.

Articolo originale: L’indiscrezione era già emersa nelle scorse settimane, ma proprio pochi istanti fa è arrivata la clamorosa conferma a sorpresa: una nuova versione di Skyrim Anniversary Edition è già stata resa disponibile, senza l’arrivo di un vero annuncio ufficiale.

Anche Nintendo Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon) ha infatti deciso di accogliere ufficialmente l’ultima edizione dello storico RPG di Bethesda, che gli utenti americani possono già acquistare e scaricare sulla propria console.

Vi avevamo già segnalato della probabile esistenza di questa versione all’inizio di settembre, adesso però confermata ufficialmente dai diretti interessati: per il momento non è stato reso disponibile in Italia, ma presumibilmente dovrebbe essere soltanto una questione di poche ore.

Come riportato da Nintendo Everything, accedendo alla pagina ufficiale del Nintendo Store americano è infatti possibile scoprire una nuova inserzione dedicata a The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, con tanto di descrizione ufficiale e la possibilità di effettuare il download diretto su console.

Sembra che il titolo sarà venduto al prezzo consigliato di 69.99$, che probabilmente saranno convertiti in 69.99€: ricordiamo che si tratta dell’edizione definitiva del capolavoro di Bethesda, che include tutte le precedenti espansioni e nuovi contenuti aggiuntivi.

Dato che si tratta di un upgrade, chi è già in possesso del gioco originale dovrebbe poter effettuare l’upgrade a soli 19.99$, per non dover così rinunciare a nessuno degli ultimi vantaggi proposti dalla nuova edizione.

Dopo quasi un anno di distanza dal lancio su console e PC, anche i fan della console ibrida potranno dunque godersi a breve questa nuova avventura: Skyrim è dunque pronto a sbarcare sui nostri scaffali videoludici, ancora una volta, con una nuova imperdibile edizione per i fan Nintendo.

Vedremo se nelle prossime ore il tutto sarà accompagnato da un annuncio ufficiale, con probabile release anche sul territorio italiano: nel frattempo, i fan non hanno mai smesso di sperimentare con tutte le opzioni disponibili, creando perfino una pozione in grado di “rompere” il gioco.

Nintendo Switch è pronta dunque ad accogliere nuovamente anche la leggendaria guardia con la freccia nel ginocchio, che è diventata perfino un tenero peluche parlante.