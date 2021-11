Skyrim include un omaggio a un film/fumetto davvero epico

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco così pieno di sorprese ed Easter Egg che è quasi impossibile non scovarne di nuove, nonostante i tanti anni dall’uscita del titolo nei negozi.

Il quinto capitolo della saga fantasy di Bethesda è infatti talmente pieno di cose da fare e da vedere che è davvero difficile dire di averle viste tutte, considerando anche che presto sarà il turno dell’Anniversary Edition per le console di nuova generazione.

Del resto, parliamo di un gioco così ricco e sfaccettato che le novità nell’edizione next-gen promettono quantomeno di essere davvero molto interessanti.

Senza contare che Bethesda festeggerà 10 anni di Skyrim con un piccolo, grande evento speciale dedicato ai fan, previsto tra una manciata di giorni.

Ora, come riportato da GameRant, sembra proprio che il quinto The Elder Scrolls contenga un Easter Egg dedicato a uno dei lungometraggi tratti dai fumetti più famosi di sempre.

Appena a sud del Santuario della Peryite e a ovest di Karthwasten, c’è una grande montagna che i giocatori possono scalare.

A circa metà strada sulla montagna, i giocatori possono imbattersi in un palese Easter Egg che fa riferimento al popolare film 300, diretto da Zack Snyder nel 2007 a sua volta ispirato al leggendario graphic novel di Frank Miller.

L’omaggio ricalca ka scena del film in cui Leonida deve sopravvivere sulle montagne, usando uno stretto passaggio per intrappolare un lupo e ucciderlo trafiggendolo in bocca con una lancia.

In Skyrim, vediamo il corpo senza vita di Leonida poco più avanti, armato di una spada di vetro (tra l’altro, recuperabile dal giocatore).

Poco sotto, un’immagine che mostra l’Easter Egg in questione (grazie, Fandom).

Ricordiamo che alcune settimane fa qualcuno ha scovato anche un altro omaggio in Skyrim di una certa rilevanza, questa volta dedicato a una celebre serie targata Konami.

Ma non solo: sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di inserire Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata solo alcuni mesi fa.

Skyrim Anniversary Edition proporrà, oltre a tutti i contenuti della versione base, anche 500 contenuti del Creation Club, una nuova meccanica legata alla pesca e molto altro ancora.