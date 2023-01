Skull and Bones in un mare di guai: al via i rimborsi

Dopo l’inaspettato ennesimo rinvio a sorpresa, gli sviluppatori di Skull and Bones hanno scelto di rimborsare i giocatori PlayStation, senza alcun preavviso.

Il titolo piratesco di casa Ubisoft è stato infatti rinviato nuovamente a data da destinarsi, confermando dunque i numerosi problemi a cui sta andando incontro il publisher di Assassin’s Creed (trovate Valhalla su Amazon).

Al momento la data di lancio è stata fissata a un generico 2023/2024, tanto che il gioco figura essere nella lista dei giochi Ubisoft che sarebbero “sopravvissuti” alla crisi.

Ora, però, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, i preordini di Skull and Bones sono stati rimborsati automaticamente dal PS Store.

In particolare, coloro che hanno preordinato la Deluxe Edition da 100 dollari per il prossimo gioco piratesco di Ubisoft hanno riferito di aver ricevuto oggi un rimborso completo da PlayStation.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, al momento in cui scriviamo, Skull and Bones non è più disponibile per la vendita sul PS Store, probabilmente a causa dello spostamento della data di uscita a un generico 2023.

Secondo quanto riferito, non è stata inviata alcuna mail agli utenti per il rimborso: come notato da un utente Reddit, l’assistenza Ubisoft ha risposto al thread chiedendo ulteriori informazioni, anche se l’utente sostiene che prima di autorizzare il rimborso si sarebbe dovuto inviare una mail o perlomeno un avviso, cosa mai accaduta.

Controllando il PS Store, Skull and Bones non può essere acquistato o preordinato in questo momento. Anche le informazioni sulla Deluxe Edition del gioco non sono più disponibili. Le uniche opzioni disponibili sulla pagina del gioco sono la wishlist e il follow del gioco.

La finestra di uscita del gioco sul PS Store ora recita solo “2023”. Staremo a vedere se la situazione cambierà nel corso delle prossime settimane.

Nel mentre, il gioco sembra comunque vivo e vegeto: gli sviluppatori di Skull and Bones hanno infatti da poco svelato un lungo gameplay, per scusarsi del rinvio.

Ma non solo: nei giorni scorsi sono emersi aggiornamenti anche su un’altra produzione particolarmente attesa di casa Ubisoft: stiamo parlando di Beyond Good and Evil 2, il cui sviluppo è stato nuovamente confermato.