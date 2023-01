Skull and Bones, Ubisoft si scusa per il rinvio con un nuovo ricco video gameplay

Dopo l’inaspettato ennesimo rinvio a sorpresa, gli sviluppatori di Skull and Bones hanno scelto di mostrare un nuovo lungo video gameplay, svelando così nel dettaglio molti degli aspetti che potremo aspettarci nell’edizione completa.

Il titolo piratesco di casa Ubisoft è stato infatti rinviato nuovamente a data da destinarsi, confermando dunque i numerosi problemi che la casa di Assassin’s Creed (trovate Valhalla su Amazon) ha riscontrato durante la produzione che, sembrerebbe, non sono ancora finiti.

Al momento la data di lancio è stata fissata a un generico «2023-24» e sarà dunque necessario attendere ancora a lungo prima di mettere le mani su questa avventura. Motivo per il quale, come già anticipato nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare più approfonditamente il gameplay di Skull and Bones.

Il nuovo filmato ci mostra il senior community manager e il narrative director condurre delle investigazioni nella costa d’Africa, scoprendo un indizio che poi li porterà a condurre un saccheggiamento (via PCGamesN).

Nel video gameplay, che potete visionare in apertura, è poi possibile assistere a un’ulteriore investigazione, che questa volta si concentra sull’esplorazione a piedi e sul combattimento navale, mostrando così le diverse fasi di gioco dell’avventura.

Il narrative director ha poi colto l’occasione per raccontare la storia di Skull and Bones: si tratta di una versione alternativa dell’età d’oro della pirateria, che non seguirà dunque fedelmente gli eventi realmente accaduti ma che si concentrerà sui problemi legati alla colonizzazione e allo sfruttamento delle popolazioni indigene.

Gli autori sperano che questo video gameplay riesca a soddisfare la curiosità dei fan e ingannare l’attesa per il lancio, che attualmente non sappiamo se sarà effettivamente confermato per il 2023: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena Ubisoft svelerà novità su questa produzione.

