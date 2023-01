Beyond Good and Evil 2 vive ancora o è stato cancellato? La risposta di Ubisoft

Beyond Good and Evil 2 è ormai vicino a diventare una vera leggenda videoludica, ma non nel senso positivo del termine: negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito a un silenzio praticamente assordante su questa nuova avventura, diventati ancora preoccupanti alla luce della situazione finanziaria della compagnia.

Sembrerebbe infatti che Ubisoft non navighi esattamente in acque tranquille e che, tralasciando l’enorme successo di Assassin’s Creed Valhalla (che trovate su Amazon) tutti gli ultimi progetti non abbiano venduto secondo le aspettative o riscontrato problemi durante lo sviluppo.

Una situazione diventata ancora più evidente dopo il rinvio di Skull and Bones e l’annunciata cancellazione di 3 giochi in sviluppo, il che ha fatto pensare a pessime notizie anche per Beyond Good and Evil 2, data l’assenza di informazioni da parte del team di sviluppo.

Un silenzio interrotto soltanto poche ore fa, in occasione di un’intervista rilasciata a PCGamesN: un portavoce della compagnia ha infatti ribadito che il secondo capitolo della saga è ancora vivo e non è stato ancora cancellato.

Interrogata sullo sviluppo di Beyond Good and Evil 2, un portavoce di Ubisoft ha infatti rilasciato il seguente commento ufficiale per smentire ogni possibile cancellazione:

«Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è in corso e il team sta lavorando duramente per mantenere la sua ambiziosa promessa».

Curiosamente, si tratta di dichiarazioni praticamente identiche a quelle rilasciate poco prima della fine dello scorso anno, in occasione di un report che suggeriva un riavvio dello sviluppo e che lascia intendere che non ci sarebbero reali novità da riportare sul progetto.

Insomma, nonostante lo sviluppo non sia stato effettivamente cancellato, appare altrettanto evidente che ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire novità su questa avventura dalla produzione estremamente problematica: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che proprio recentemente il secondo capitolo è riuscito a battere un record decisamente poco invidiabile, diventando il videogioco più rinviato della storia e superando ufficialmente Duke Nukem Forever. Speriamo solo che, almeno in questo caso, il risultato finale sia un titolo molto più godibile.