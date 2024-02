Skull & Bones è... in alto mare, stando alle prime recensioni

C'è praticamente una storia-nella-storia, nello sviluppo e nella gestazione di Skull & Bones, che dopo essere nato dal successo delle meccaniche navali di Assassin's Creed IV: Black Flag si è trovato in acque fin troppo alte per una decina di anni.

Mentre i primi passi vennero mossi nel 2013, l'uscita del gioco è avvenuta solo pochi giorni fa, nel 2024. E, nonostante il titolo sia stato molto difficile da condurre in porto (concedeteci la battuta, ndr), il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, si era detto molto sicuro della sua riuscita – giustificando il prezzo di lancio di 80€ con la definizione di «produzione AAAA» e quindi particolarmente ambiziosa.

Per il momento, però, la risposta è più tiepida che mai. Se già i dati di vendita che arrivavano da alcuni mercati segnalavano acque piuttosto chete intorno al gioco, le prime valutazioni che arrivano dalla critica sono forse ancora più emblematiche.

Mentre stiamo lavorando alla nostra recensione, che sarà firmata dal collega Nicolò Bicego, secondo OpenCritic al momento la media delle valutazioni è di 60/100. Secondo Metacritic, che divide i voti per piattaforme, la media è di 58/100 su PC, 61/100 su PS5 e 63/100 su Xbox Series X|S.

Non proprio numeri che spingono a spendere 80€ per un "AAAA", insomma.

Tra le recensioni, la testata americana GameSpot ha valutato il gioco 4/10 spiegando che «Skull and Bones toglie tutto quello che c'era di grande in Assassin's Ceed IV: Black Flag, risultando così come un live service mogio che spesso dà la sensazione di essere più un compito che altro».

Molto tiepidi anche i colleghi britannici di Eurogamer.net, che valutando il gioco 2/5 hanno spiegato che Skull and Bones gode di «un mondo meraviglioso e uno splendido combattimento tra navi, ma affonda tra gli incarichi noiosi e una traversata tediosa».

Il nostro sito gemello Tom's Hardware, con la sezione specializzata Game Division, ha valutato il gioco con un punteggio di 6.5/10, spiegando che la progressione e i paesaggi ben realizzati si scontrano purtroppo con la noiosa realtà delle traversate e con delle incertezze tecniche evidenti.

Un po' meno severe le altre recensioni italiane: i colleghi della testata specializzata Multiplayer.it hanno assegnato al gioco un punteggio di 7/10, lodando la navigazione e il sistema di progressione ma esprimendo perplessità di fronte alle traversate e all'intero comparto narrativo.

Tra le altre valutazioni nostrane, ci sono stati anche i 7/10 della rivista TGM e della divisione italiana di IGN.

Poco entusiasmo, insomma, soprattutto dall'estero – considerando la media su cui il gioco galleggia. Esaurite però le metafore marittime che potevamo includere in questo articolo, non possiamo che raccomandarvi di rimanere sulle pagine di SpazioGames per la nostra imminente recensione.

Intanto, se volete potete tuffarvi in Skull and Bones in prima persona: se volete farlo, però, al momento dovete farlo a prezzo pieno.