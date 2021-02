Silent Hill, svelati i primi due personaggi per Monsters and Mortals

Solo pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che il franchise di Silent Hill era in procinto di tornare di sulle scene, purtroppo solo sotto forma di DLC per il gioco Dark Deception: Monsters & Mortals.

Nonostante la delusione dei fan – che da anni aspettano il vero ritorno della saga horror targata Konami – è sicuramente da sottolineare come si sia deciso di “tenere in vita” il brand, anche se in maniera alquanto inusuale.

Ora, i ragazzi di Glowstick Entertainment hanno deciso di pubblicare via social i primi due personaggi che saranno resi disponibili del gioco, due vecchie glorie che non potranno che risultare molto familiari agli appassionati storici di Silent Hill.

La prima è Heather Mason, pseudonimo di Cheryl Mason, protagonista di Silent Hill 3. La seconda è invece Cybil Bennett, poliziotta della cittadina di Brahms, vicina a quella di Silent Hill. Abbiamo visto Cybil nel primo capitolo della serie, uscito su PlayStation nell’ormai lontano 1999.

Ricordiamo anche che, durante la giornata odierna, vi abbiamo reso noto che nel corso di un’intervista con il canale YouTube Al Hub, il mitico Akira Yamaoka storico ex compositore del Team Silent, ha accennato al suo prossimo progetto, riaccendendo le speranze dei fan (che sia davvero il ritorno del franchise?).

La serie è infatti ferma da molti (troppi) anni, dopo la triste cancellazione di P.T./Silent Hills, il progetto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che avrebbe dovuto fungere da reboot del franchise horror (uno dei più amati e terrorizzanti di sempre).

Konami ha tuttavia ripubblicato pochi mesi fa via GOG il noto Silent Hill 4: The Room, un piccolo classico incompreso che merita sicuramente di essere rivalutato, oltre a un altro DLC a tema per Dead by Daylight.