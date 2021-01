Silent Hill sta davvero per tornare… ma solo in un DLC multiplayer

Da diversi mesi si parla insistentemente del ritorno di Silent Hill, tanto che vari insider di un certo peso sembrano essere pressoché certi che un nuovo capitolo della serie – con molta probabilità un riavvio per PS5 – possa presto essere annunciato ufficialmente.

Ad oggi, del ritorno del celebre franchise horror nessuna traccia, specie per il fatto che Konami ha da poco annunciato di aver dismesso tre divisioni dedicate al gaming, spegnendo ulteriormente le probabilità di vedere un nuovo capitolo della serie in tempi brevi.

Ad ogni modo, il franchise vive ancora, tanto che una notizia fresca di pubblicazione conferma che Silent Hill sta per tornare? Come? Sotto forma di DLC per il gioco Dark Deception: Monsters & Mortals.

Poco sotto, il video di annuncio ufficiale:

Se non sapete di cosa stiamo parlando, ve lo spieghiamo subito: Dark Deception: Monsters & Mortals è un party game multiplayer per PC via Steam dalle tinte horror, nel quale i giocatori assumono il ruolo di mostri o esseri mortali dell’universo di Dark Deception (e non solo) al fine di combattere per ottenere vari frammenti dell’anima in labirinti da incubo.

Inutile dire che la serie di Silent Hill si presta piuttosto bene al concept di base, sebbene è impossibile non percepire quella delusione diffusa, sensazione fin troppo nota ai fan della saga (orfani di un nuovo episodio del franchise da generazioni).

La serie è infatti precipitata nel dimenticatoio di Konami dopo la brutta cancellazione di P.T./Silent Hills, il progetto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che avrebbe dovuto rappresentare un vero e proprio riavvio a tutti gli effetti.

Konami ha tuttavia ripubblicato pochi mesi fa via GOG il noto Silent Hill 4: The Room, un piccolo classico incompreso che merita sicuramente di essere rivalutato, oltre a un altro DLC a tema per Dead by Daylight.