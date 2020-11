Silent Hills e Metal Gear Solid Remake, novità dal leaker di God of War Ragnarok

Ormai, sia il nuovo Silent Hill che il (presunto) remake di Metal Gear Solid sono due tra i progetti più attesi che gli appassionati di tutto il mondo vorrebbero presto rivedere sulle scene.

Nonostante al momento non vi sia – purtroppo – nulla di ufficiale il leaker “Moore’s Law Is Dead”, ossia colui il quale ha rivelato dell’esistenza di God of War Ragnarok prima del suo annuncio ufficiale, è tornato con alcune informazioni davvero interessanti.

Un'immagine del primo MGS.

Il leaker sostiene che Hideo Kojima starebbe lavorando a un presunto riavvio di Silent Hills (forse, proprio il progetto cancellato da Konami alcuni anni fa) e che Bluepoint Games – autori del recente Demon’s Souls – sono invece effettivamente al lavoro su un remake dell’originale Metal Gear Solid.

In particolare, Silent Hills “potrebbe” essere rivelato ai The Game Awards previsti per il mese prossimo e che le fonti ascoltate da Moore’s sono comunque piuttosto certe della cosa. Circa Metal Gear Solid Remake, invece, secondo quanto riferito da più fonti il gioco sarebbe in sviluppo da ben 3 anni (si ipotizza in esclusiva PS5).

Ma non solo: il leaker ha anche rivelato che una demo di God of War Ragnarok (gioco previsto nel 2021) avrebbe dovuto essere mostrata da Sony in occasione dello State of Play di settembre.

A quanto pare, però, a seguito del pessimo feedback ottenuto da Halo: Infinite (mostrato da 343i in uno stadio di sviluppo davvero acerbo) la major ha preferito slittare il reveal della demo della nuova avventura di Kratos. Non è chiaro però se e quando vedremo il gioco in azione.

Non ci resta quindi che incrociare tutte le dita, sperando che entrambi i progetti vengano confermati nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati non appena i tempi saranno maturi.