Volete un nuovo Metal Gear Solid? Accontentatevi del merchandise

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente una delle serie maggiormente amate dai videogiocatori, purtroppo parcheggiata da anni in quel di Konami (assieme al franchise di Silent Hill, altro grande assente ormai da intere generazioni).

Nonostante alcune voci di corridoio lascino ben sperare circa il ritorno di Solid Snake, il marchio di moda giapponese Super Groupies ha deciso di collaborare proprio con Konami per proporre al pubblico una serie di accessori e capi d’abbigliamento a tema Metal Gear Solid.

Un'immagine di MGS su PC.

Partiamo con dei veri e propri anfibi Foxhound, con una colorazione che rimanda al classico equipaggiamento di Solid Snake, offerti a un costo di 19.800 yen (pari a 190 dollari).

Ma non solo: troviamo anche lo zaino ufficiale, caratterizzato al suo interno da una sorprendente texture militare grigia (con tanto di tasche multiple).

Ultimo ma non meno importante l’orologio ispirato al celebre Codec utilizzato da Snake per mettersi in contatto coi suoi alleati, venduto all’interno di una scatola davvero originale e unica nel suo genere.

Foto di Super Groupies/Konami

Il merchandise dedicato a Metal Gear Solid vedrà i preordini prendere il via già a partire da questa settimana, con una spedizione prevista entro e non oltre la prossima primavera del 2021. Altri dettagli li potete trovare sul sito ufficiale di Super Groupies.

Creata da Hideo Kojima, la serie di Metal Gear Solid ha visto la sua conclusione con il suo quinto capitolo ufficiale (l’ultimo firmato da Kojima-san prima del suo addio ufficiale a Konami), ovvero Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Poco tempo dopo ha visto la luce uno spin-off dedicato al comparto multplayer, Metal Gear Survive, rivelatosi un flop da parte di critica e pubblico.

Al momento in cui scriviamo, non sappiamo se e quando la serie di Metal Gear tornerà sulle scene, magari su PS5 e Xbox Series X|S. Vi terremo aggiornati