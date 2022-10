Silent Hill Transmission: ecco dove seguirla in italiano

L’ennesima serie di rumor ci ha portato a degli annunci in arrivo, perché Silent Hill Transmission è l’evento dedicato al futuro del leggendario survival horror.

La saga di Konami, che potete recuperare su Amazon, sta effettivamente tornando in qualche modo e lo scopriremo tra qualche ora.

L’annuncio è arrivato con un colpo di coda nel weekend, dando un appuntamento importantissimo per tutti i fan di Silent Hill.

E, a poche ore dalla presentazione speciale, stanno arrivando ovviamente tutti i primi rumor relativi agli annunci che verranno fatti.

Silent Hill Transmission, cosa sappiamo e dove seguirla

Il nome più importante, tra quelli che potrebbe saltare fuori, è senz’altro il chiacchieratissimo Silent Hill 2 Remake.

In queste ore sono arrivate altre conferme su quello che dovrebbe essere il progetto, con dei dettagli molto strani che sono legati a Final Fantasy VII Remake.

Ed emergono anche i primi nomi illustri che potrebbero essere coinvolti nei (numerosi) Silent Hill, un grandissimo nome da Hollywood che potrebbe impreziosire il progetto.

Ovviamente non ci resta che aspettare di vedere la trasmissione con i nostri occhi. Ma dove possiamo seguirla in italiano?

Il punto di riferimento è il canale YouTube ufficiale di Silent Hill, oppure la presentazione in embed che trovate qui sotto a partire dalle ore 23.00 del 19 ottobre, ovvero stasera:

Sarà interessante vedere se tutti i rumor emersi ultimamente si saranno confermati come reali, e soprattutto in che misura.

E chissà se ci saranno davvero tutti quei Silent Hill in sviluppo di cui si parla da un po’, per un rilancio in pompa magna di un franchise amatissimo.