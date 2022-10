Silent Hill, gli annunci dell’evento sarebbero stati svelati

Durante la serata di oggi, 19 ottobre, Silent Hill avrà a quanto pare il rilancio che merita, visto che Konami ha da poco annunciato un evento dedicato alla saga di survival horror e previsto proprio per questo mercoledì.

La serie si appresta quindi a tornare in auge, dopo una lunga assenza che ha sicuramente messo a dura prova i fan.

L’annuncio di Konami è stato accompagnato solo da un logo generico e dal sito ufficiale, sebbene con il passare delle ore sono emerse le prime indiscrezioni su ciò che vedremo stasera alle 23 ora italiana.

Ora, dopo le prime conferme ufficiose, potrebbe essere stata leakata l’intera scaletta degli annunci previsti nel corso del Silent Hill Showcase.

Come riportato anche da The Gamer, quasi tutti i progetti che verranno annunciati durante lo showcase previsto per stasera sarebbero stati divulgati in anticipo grazie alla descrizione di YouTube e ai tag dei metadati del video.

Il livestream è già stato caricato su YouTube in vista dello showcase di oggi, ma sembra che Konami abbia accidentalmente lasciato troppe informazioni nei dati del video.

L’utente Toumari di ResetEra è riuscito a guardare i tag dei metadati nel codice del video per scoprire tutti i presunti progetti che verranno rivelati.

..the YouTube description of the Silent Hill event stream already mentions one of the projects that will be revealed later todayhttps://t.co/Cm6ATADrCh

(check the metadata for the rest) pic.twitter.com/BDEyFC0mU0

— Nibel (@Nibellion) October 19, 2022