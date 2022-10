Silent Hill 2 Remake è realtà? C’è una “conferma” da Konami (e si ispira a Final Fantasy 7 Remake)

Tra poche ore potremo ufficialmente scoprire quale sarà il futuro di Silent Hill nell’apposito evento dedicato, ma potrebbe essere già arrivata una clamorosa conferma da Konami: il publisher sembrerebbe aver infatti già svelato l’arrivo di un remake di Silent Hill 2.

Sebbene l’annuncio fosse ormai nell’aria da diverse settimane, ha però incuriosito una particolare dicitura arrivata in una notifica di copyright claim arrivata a uno youtuber: il nuovo capitolo potrebbe infatti trarre ispirazione da Final Fantasy VII Remake (trovate Intergrade su Amazon) e venire diviso in più parti.

Il content creator SNH Survival Horror Network ha infatti svelato di aver voluto fare un test per preparare una diretta streaming con i suoi fan, che avrebbe visto come protagonista proprio il secondo capitolo della saga.

Tuttavia, pur non avendo ricevuto alcun takedown per violazione di copyright, l’autore ha ricevuto immediatamente una notifica sulla monetizzazione di Konami per aver mostrato nello stream un certo «Silent Hill 2 Part 1».

Il content creator ha spiegato di aver semplicemente caricato alcuni elementi provenienti dall’originale Silent Hill 2: non è chiaro se si sia dunque trattato di un’anticipazione arrivata per errore o di una semplice indicazione lasciata magari in vista degli annunci previsti per l’evento streaming di questa sera.

So I did a test run for my stream tomorrow and Wait a Sec . Silent Hill 2 Part 1 wait what ? pic.twitter.com/JrQclGJ0wc — SHN Survival Horror Network ® by G and S ❤️‍ (@SHNHorror) October 18, 2022

Questo curioso evento ha attirato l’attenzione dell’insider DuskGolem: pur ammettendo di non voler fare alcuno spoiler sull’evento, il leaker ha voluto fornire diverse interpretazioni molto vaghe su cosa potrebbe significare.

Nel caso si trattasse davvero di un nuovo gioco, le teorie più diffuse sono sul possibile arrivo di un sequel diretto di Silent Hill 2 — che si chiamerebbe Part 2, seguendo l’esempio di The Last of Us — oppure quella più ipotizzata su una divisione della storia principale in più parti.

(2/3) -They're having multiple showings of Silent Hill 2, split into parts

-The original SH2 is Part 1 & there's a planned sequel to SH2 specifically

-They're releasing SH2 Remake episodically

-Konami have a video uploaded showing the beginning of SH2's gameplay & the video — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 18, 2022

C’è anche l’ipotesi che Part 1 possa semplicemente essere il nome indicato per una potenziale demo giocabile del titolo: bisogna ricordare infatti che nelle scorse ore sono arrivate conferme sulla possibile presenza di un teaser giocabile.

Non possiamo sapere naturalmente con certezza cosa significhi esattamente quella dicitura, che sembrerebbe comunque confermare un ritorno di Silent Hill 2 imminente. In ogni caso, tra poche ore potremo scoprire la verità: in attesa che arrivi l’evento streaming o un comunicato ufficiale, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Restando in tema di eventi horror, quasi 24 ore dopo che si svolgerà lo streaming dedicato a Silent Hill ci sarà anche un nuovo showcase di Capcom: il publisher ha annunciato una presentazione dedicata a Resident Evil 4 Remake e altre novità.