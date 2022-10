Silent Hill, adesso ci siamo: Konami annuncia l’evento di presentazione

Da ormai una vita, si susseguono delle voci di corridoio che vorrebbero Konami essere prossima a svelare delle novità per la saga di Silent Hill. Tuttavia, queste indiscrezioni non hanno fino a oggi mai trovato conferma, al punto che si è generata una situazione in cui si sente gridare al lupo di continuo, senza che il lupo si palesi mai.

O, almeno, fino a oggi. In queste ore, dopo che le indiscrezioni si erano in effetti fatte più insistenti proprio nei giorni scorsi, il celebre publisher ha alzato il velo, rivelando di avere in cantiere un imminente evento di presentazione dove svelerà il futuro della saga. Da capire, certo, in cosa consista questo futuro – ma il fatto che l’annuncio sia arrivato con tutti i crismi dell’hype lascia intendere che dovrebbe finalmente trovare conferma qualcuna delle tante voci di questi anni.

Come scritto da Konami, che apre il post con una citazione da Silent Hill 2:

Al messaggio della compagnia, diffuso anche su Facebook, fa seguito il link a un sito dove però al momento non riusciamo a vedere dei contenuti, che forse saranno aggiunti in un secondo momento. Potete provare a visitarlo voi stessi a questo indirizzo.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022