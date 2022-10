Un celebre attore potrebbe avere a che fare con il nuovo Silent Hill

Durante la serata di ieri, in maniera del tutto inaspettata, è stato confermato che Silent Hill sta per avere davvero delle novità, visto che Konami ha annunciato un evento dedicato il prossimo mercoledì.

La celebre saga survival horror, che trovate anche su Amazon, si appresta quindi a tornare sulle scene, dopo un’assenza lunga davvero troppi anni.

L’annuncio di Konami è stato purtroppo accompagnato solo da un logo generico e dal sito ufficiale, al momento privo di informazioni sostanziali.

In attesa di scoprire il nuovo evento, e dopo le prime conferme sugli imminenti annunci, potrebbe ora essersi fatto avanti uno dei – presunti – attori che potrebbe prendere parte a un nuovo Silent Hill.

Elijah Wood, attore noto soprattutto per aver interpretato Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha infatti ricondiviso via Twitter l’annuncio di Konami riguardante l’evento in programma per il 19 ottobre.

Con il post, Wood ha infatti suggerito il proprio coinvolgimento nel progetto, sebbene al momento non vi sia ovviamente ancora nulla di ufficiale.

Ricordiamo che l’attore è da tempo accostato al mondo dei videogiochi, grazie anche e soprattutto per il suo lavoro di doppiaggio per il folle personaggio di Nick Johnsmith in Psychonauts 2.

Se Wood possa o no essere coinvolto in uno dei nuovi progetti della saga horror Konami lo scopriremo tra una manciata di ore, più precisamente mercoledì prossimo alle 23 ora italiana (non perdete le pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti del caso).

Al momento le voci più insistenti danno per certi un remake di Silent Hill 2, un nuovo capitolo sviluppato da Bloober Team (autori di The Medium) oltre a un progetto composto da brevi storie in produzione presso diversi studi di sviluppo.

Ricordiamo in ogni caso che già poche settimane fa era stato il regista del film dedicato alla serie aveva anticipato l’esistenza di molti progetti in arrivo,