Silent Hill Townfall non sarà una “rivoluzione”: gli sviluppatori fanno chiarezza

Dalle poche informazioni che sono in nostro possesso, sappiamo che Silent Hill Townfall sarà un titolo originale rispetto ai capitoli più tradizionali del franchise, ma non dovrebbe nemmeno essere una rivoluzione e trasformarsi in un genere videoludico profondamente diverso.

L’annuncio che ad occuparsi del progetto ci sarebbero stati No Code e Annapurna Interactive aveva fatto sospettare più di qualche fan che il nuovo Silent Hill (trovate la HD Collection su Amazon) poteva essere un punta e clicca, considerando la larga esperienza con titoli come Kentucky Route Zero e Twelve Minutes.

Un sospetto alimentato anche dalle ultime affermazioni degli autori di Observation, che hanno voluto prendere le distanze dai precedenti capitoli per poter realizzare qualcosa di «diverso».

Il primo trailer ufficiale condiviso durante l’evento Transmission ci ha semplicemente mostrato un misterioso trailer con un forte stile anni ’90, senza svelare alcun dettaglio su un gameplay che Annapurna ha però confermato non essere un punta e clicca, ma qualcosa di profondamente diverso.

A chiarirlo è stato lo stesso team di sviluppo tramite il proprio account Twitter, in risposta a un fan che sembrava particolarmente seccato dalla possibilità che Silent Hill Townfall potesse diventare una di queste celebri avventure.

Seppur si trattasse comunque di un’idea originale, soprattutto se accompagnato da una narrazione come quelle a cui il franchise horror ci ha abituato, il team di Annapurna si è limitato a fare una grossa risata e sottolineare che «non è questo» ciò che potremo aspettarci.

lmao this ain't it https://t.co/apxYLWgu6A — Annapurna Interactive (@A_i) October 20, 2022

Tuttavia, continua ad esserci un assordante e profondo silenzio sul gameplay di Townfall: sembra comunque legittimo aspettarsi un focus sulla narrazione, ma per il momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità, ma per il momento i fan dovranno accontentarsi di immaginare loro stessi cosa aspettarsi dal nuovo intrigante capitolo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che questo non è stato, naturalmente, l’unico annuncio arrivato dalla Silent Hill Transmission: potete scoprire tutti i reveal e i trailer ufficiali nel nostro recap dedicato.