Silent Hill Townfall e P.T. sono “collegati”? Ci sarebbe un nuovo indizio

Silent Hill Townfall è solo uno dei tanti nuovi capitoli del franchise survival horror svelati da Konami negli scorsi giorni, ma è allo stesso tempo anche uno dei più affascinanti: non sappiamo infatti ancora di cosa tratterà e quali saranno i temi veri e propri, ma gli sviluppatori hanno promesso un’esperienza diversa da quelle standard del franchise.

Allo stesso tempo, nonostante l’ultimo evento sia stato ricco di annunci molto interessanti, la community non ha mai smesso di pensare a Silent Hills, il teaser giocabile conosciuto come P.T. di Hideo Kojima, papà di Death Stranding (trovate la Director’s Cut su Amazon), che alla fine non ha mai potuto vedere la luce a causa della travagliata separazione con Konami.

E mentre c’è chi è riuscito a far girare il teaser giocabile anche su PS5, più di un fan si è detto convinto che proprio Townfall potrebbe a modo suo far rivivere P.T. nel suo universo.

Non è infatti passata inosservata una delle scene nascoste presenti nel primo trailer ufficiale: come riportato da PlayStation Lifestyle, ad un certo punto della presentazione è infatti possibile vedere l’immagine di un corridoio molto simile a quanto visto nel teaser di Silent Hills.

Ovviamente questo non significa che si tratti di un sequel spirituale o che sia ambientato nello stesso universo — anche perché un semplice corridoio non può affatto rappresentare una certezza — ma la community sostiene che Silent Hill Townfall potrebbe scegliere di infilare diverse citazioni a P.T., rendendo i due titoli in qualche modo “collegati”.

A rafforzare queste teorie è arrivato anche un report di The Leak, le cui fonti suggerirebbero proprio la volontà di inserire riferimenti al teaser realizzato da Hideo Kojima, senza però rappresentare necessariamente una continuazione. Insomma, solo un modo per strizzare l’occhio ai fan, anche se naturalmente al momento si tratta solo di speculazioni non confermate ufficialmente.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità sul misterioso capitolo di No Code e Annapurna.

A tal proposito, recentemente è stato scoperto un ulteriore segreto nel trailer: trasformando il filmato in un file audio è possibile scoprire un messaggio nascosto nel suo spettrogramma. A questo punto, resta da scoprire cosa potremo aspettarci dal suo gameplay, che Annapurna ha già chiarito non essere un’avventura punta e clicca a tema horror.