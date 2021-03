Silent Hill torna domani, ma è soltanto “ospite” di un altro gioco

La gestione quantomeno opinabile della proprietà intellettuale di Silent Hill continua, e questo nonostante il titolo stia effettivamente per tornare.

Non parliamo dei tanti rumor che circondano il franchise, che lo vorrebbero prossimamente di ritorno in una veste moderna, però.

Nelle scorse settimane, avevamo riportato di una partnership stretta da Silent Hill con un gioco poco noto della scena indipendente.

Konami ha infatti dato il via libera all’introduzione di skin e personaggi mutuati dalla sua IP in Dark Deception: Monsters & Mortals, e questa collaborazione ha ora una data d’uscita.

La data in questione è domani 23 marzo, per cui, se possedete il gioco su PC, potrete acquistare il DLC dedicato alla storia serie horror a partire da domani.

Il DLC contiene una nuova mappa ispirata a Silent Hill con l’iconica nebbia, che regola il comportamento della città stessa come nel gioco originale.

Inoltre, sono state aggiunte anche skin di personaggi storici come Heather, Cybil, Robbie e un’infermiera, mentre ovviamente dal lato dei mostri ha fatto capolino “Red Pyramid”.

Il contenuto aggiuntivo sarà offerto inizialmente con uno sconto del 10%, dopodiché arriverà a prezzo pieno.

Glowstick Entertainment, lo sviluppatore, ha chiesto ai fan di acquistarlo in modo da poter realizzare altre partnership simili, e chissà a chi potrebbe toccare in futuro.

Silent Hill non è nuovo del resto a curiose iniziative del genere, come quella che l’ha portato nel roster di personaggi in Dead by Daylight.

In attesa di un nuovo titolo, non sarebbe male se perlomeno Konami stringesse rapporti con saghe single-player, visto che entrambe le produzioni coinvolte finora sono esclusivamente multiplayer.