Silent Hill 2 è stato aggiornato ad anni dall’uscita, grazie ai fan

Il team dietro l’incredibile progetto Enhanced Edition di Silent Hill 2 ha da poco rilasciato un nuovissimo aggiornamento dedicato al gioco.

In assenza dell’annuncio di un nuovo progetto legato alla saga (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon), gli appassionati non sono quindi stati con le mani in mano.

Quindi, dopo il bellissimo remake in Unreal Engine 5 del primissimo capitolo della saga horror targata Konami, ecco che arriva una nuova chicca dai fan, per i fan.

In attesa che le conferme ufficiose sul prossimo Silent Hill diventino ufficiali, un nuovo update per il grande classico è finalmente qui.

Come riportato anche da DSO Gaming, questo aggiornamento introduce uno strumento di installazione (Installer) e uno strumento di configurazione (Launcher).

Nel caso non lo sapeste, Silent Hill 2: Enhanced Edition è una raccolta di mod che migliora il gioco sotto quasi tutti i punti di vista e lo rende giocabile su tutti i sistemi moderni.

Si tratta di una mod indispensabile per tutti i fan del secondo capitolo della saga, tanto che ne consigliamo vivamente il download a questo indirizzo, e in forma totalmente gratuita.

Poco sotto, un video del gioco a seguito dell’update numero 8 (il filmato contiene alcuni spoiler: pertanto, se non avete giocato al gioco, vi consigliamo di non procedere oltre).

Questa nuova versione di Silent Hill 2 Enhanced Edition introduce lo streaming audio personalizzato, oltre a contenere vari miglioramenti ai FMV e risolvere alcuni problemi specifici del comparto sonoro.

Ma non solo: l’aggiornamento modifica anche la telecamera delle scene tagliate, oltre a perfeziona varie immagini in upscaling.

Restando in tema, il nuovo Silent Hill ufficiale dovrebbe includere nuovi finali e animazioni, ma al lancio potrebbe essere un’esclusiva PS5.

Ma non solo: il regista del ,lungometraggio del 2006 di Christophe Gans, ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura per un altro film della serie.