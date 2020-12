Silent Hill, quando esce (e su quali piattaforme) il nuovo horror del creatore

È di poche settimane fa la notizia dell’addio di Keiichiro Toyama, tra i creatori di Silent Hill, a Japan Studio per la fondazione di un nuovo team di sviluppo.

Bokeh Game Studio è già pronta a fornire i primi particolari riguardo al suo primo gioco, sebbene l’uscita sia ancora molto lontana.

Parlandone a IGN Japan, Toyama ha spiegato che il titolo non sarà un survival horror in senso stretto ma un action adventure con un elemento horror preponderante.

Il gioco «piacerà ai fan dei miei precedenti lavori», il che è un riferimento abbastanza scontato proprio a Silent Hill.

«Se non altro, questo sarà più orientato all’horror, ma ci sarà un focus sul renderla un’esperienza d’intrattenimento più ampia e non un gioco horror hardcore», ha aggiunto il director giapponese.

Non sarà qualcosa di vicino a Gravity Rush, per intenderci, ma neppure un prodotto esclusivo appannaggio degli appassionati di horror.

Quando all’uscita, per ora il titolo è ancora in una fase di prototipazione, quella in cui generalmente si testano le idee prima di entrare in un ciclo di sviluppo estensivo.

Bokeh Game Studio prevede che il lancio avverrà comunque intorno al 2023, e per il momento la sola piattaforma confermata è il PC, dove sta del resto avvenendo lo sviluppo di partenza.

PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono, ad ogni modo, nel mirino dello sviluppatore nipponico, per cui potrebbero esserci novità lungo il percorso.

Gli appassionati di Silent Hill restano ad oggi a bocca asciutta, con Konami che sta studiando modi per riportare il franchise in vita, ma se non altro hanno qualcosa da aspettare per i prossimi anni grazie al lavoro di Toyama.