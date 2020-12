Silent Hill, cos’è il nuovo progetto del creatore? I primi dettagli

Keiichio Toyama ha rivelato i primi particolari del nuovo progetto a cui sta lavorando come indipendente con il suo team di sviluppo appena fondato, Bokeh Game Studio. Questi dettagli arrivano poche ore dopo l’annuncio dell’addio a Japan Studio, che sembra mettere una pietra tombale sui rumor secondo cui Toyama avrebbe curato, insieme ad un manipolo di veterani del team originale, al prossimo capitolo di Silent Hill.

Parlandone a Famitsu, il director di Silent Hill ha spiegato che il suo nuovo gioco sarà un action adventure.

Il titolo uscirà su molteplici piattaforme e avrà dimensioni simili a quelle dei suoi precedenti progetti, il che dovrebbe mettere al riparo da produzioni più piccole o comunque non all’altezza dell’eredità del maestro dell’horror.

Toyama ha aggiunto che ci vorranno due-tre anni per la realizzazione del gioco, la cui lavorazione è già iniziata da qualche tempo.

Trattandosi di uno studio indipendente, Bokeh non avrà accesso ad IP di Sony e Konami ma il giapponese ha comunque lasciato la porta aperta ad una collaborazione in particolare con Sony, dal momento che spera che in futuro la buona relazione stabilita in questi anni possa venire portata avanti.

Questo il curriculum di Toyama, come riportato da Gematsu, per rendere l’idea di chi stiamo parlando:

Silent Hill (1999, PlayStation)

Siren (2003, PlayStation 2)

Siren 2 (2006, PlayStation 2)

Siren: New Translation (2008, PlayStation 3)

Gravity Rush (2012, PS Vita)

Gravity Rush Remastered (2015, PlayStation 4)

Gravity Rush 2 (2017, PlayStation 4)

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Silent Hill e di un nuovo capitolo, al di là dei rumor, è stato per una conferma di Konami riguardo al fatto che stesse cercando modi per riportare in auge il franchise. A quanto pare, però, questi non passeranno per il Team Silent.