Silent Hill PS5, PlayStation Arabia twitta ‘per sbaglio’ due teaser?

Da diversi mesi un gran numero di insider e addetti ai lavori sembrano essere assolutamente certi che un nuovo capitolo della serie horror di Silent Hill è attualmente in lavorazione, con molta probabilità in uscita per PS5.

Stando ai rumor, il gioco potrebbe essere annunciato tra poche settimane, più precisamente in occasione dei prossimi The Game Awards, evento atteso per il prossimo 10 dicembre 2020.

Un'immagine di PT.

A quanto pare, l’account Twitter di PlayStation Arabia potrebbe ora aver svelato qualcosa anzitempo (o forse no). Sul profilo della compagnia sono infatti apparse due clip dalle tinte horror decisamente sospette.

Le trovate poco più in basso:

Dal forum di ResetEra, sono state tradotte anche le frasi che accompagnano i due brevi filmati: la prima è “Entry to boundry breakers only”, mentre la seconda rivela la frase “Open the doors to a world beyond your imagining”.

Alcuni utenti hanno lasciato intendere che potrebbe trattarsi semplicemente di due teaser promozionali di PS5, una visione più che verosimile considerando che entrambi non sono ancora stati oscurati (e che quindi dubitiamo possano trattarsi di un errore).

Certo è anche vero però che quel look horror – specie quello della prima clip – non può non rimandare alla memoria le atmosfere agghiaccianti della saga Konami: che sia un qualche tipo di riferimento neanche troppo velato a un annuncio ufficiale ormai alle porte? Chi vivrà vedrà.

Ricordiamo che il franchise di Silent Hill è (purtroppo) nell’oblio dopo la cancellazione di P.T./Silent Hills, il progetto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che avrebbe dovuto riavviare il franchise.

Konami ha in ogni caso da poco ripubblicato via GOG il suo Silent Hill 4: The Room, quarto capitolo ufficiale della serie uscito in origine su PS2 e Xbox diversi anni, in caso vogliate rinfrescarvi la memoria con un piccolo classico del genere.