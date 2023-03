Silent Hill: altri remake potrebbero arrivare, anche se il pubblico «è un po’ arrabbiato con Konami»

Silent Hill 2 riceverà a breve un remake a modo realizzato da Bloober Team, sebbene a quanto pare il team di sviluppo potrebbe dedicarsi anche ad altri rifacimenti.

La saga horror targata Konami, che potete recuperare su Amazon nella compilation contenente due capitoli, riceverà infatti un rilancio della proprietà intellettuale davvero a modo.

Ora, dopo che in occasione del DICE Summit 2023 il CEO di Bloober Team Piotr Babieno ha rivelato che nei piani della compagnia c’è l’intenzione di rivoluzionare il loro modo di sviluppare giochi horror e raccontare storie, a quanto pare lo studio non ha finito con Silent Hill.

Come riportato anche da The Gamer, sempre Babieno ha parlato dei piani futuri dello studio e della possibilità di lavorare ad altri remake tratti dalla saga.

Bloober Team potrebbe realizzare altri remake di Silent Hill: Piotr Babieno ha infatti confermato che Konami è interessata a discutere con lo studio di altri progetti, dopo il rifacimento del sequel.

IGN US ha recentemente parlato con l’amministratore delegato di Bloober, un team pronto a entrare nella sua prossima “fase” come sviluppatore di horror. Durante l’intervista, è stato chiesto Babieno se Bloober lavorerà ad altri giochi di Silent Hill in futuro.

Secondo il CEO, Konami è «interessata a conversare con Bloober» anche se al momento l’attenzione del team è tutta rivolta a Silent Hill 2. Questo non è certo una conferma che Bloober si occuperà di altri Silent Hill in futuro, ma suggerisce che Konami è interessata a questa possibilità.

È interessante notare che Babieno difende anche Konami durante l’intervista, dicendo: «Capisco che il pubblico sia un po’ arrabbiato con Konami per le cose che sono successe in passato, ma vorrei dire: dategli tempo, perché sanno cosa stanno facendo».

Questa ultima affermazione sembra riferirsi alla mancanza di nuove uscite dello studio nella scorsa generazione. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Restando in tema, Ashland Hill Media Finance cofinanzierà i lavori su Return to Silent Hill e le riprese del film «dovrebbero iniziare presto».

Ma non solo: in attesa di novità date anche un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori episodi del franchise horror usciti sino a questo momento.