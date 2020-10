Silent Hill 4, il ritorno è ufficiale!

La notizia era nell’aria ed è diventata ufficiale: GOG ha comunicato ufficialmente oggi che la sua collezione di grandi classici dedicati all’ampia libreria di Konami si arricchisce di un nuovo illustre titolo. Parliamo di Silent Hill 4: The Room, uno degli esponenti più noti dei survival horror arrivati dall’industria nipponica del videogiochi.

Il gioco, uscito originariamente nel 2004, vi mette nei panni di Henry Townshend, che si ritrova intrappolato all’interno del suo appartamento, in compagnia di un portale inquietante che lo conduce dove probabilmente sarebbe meglio non andare. Il titolo, che vanta anche passaggi tra la prima e la terza persona, è stato pubblicato dal catalogo gestito da CD Projekt in un’edizione PC che include anche la localizzazione in italiano, almeno per i sottotitoli.

Pronti a un po' di sano orrore su PC?

In caso dubitaste delle capacità del vostro PC (o il vostro PC fosse una patata, in estrema sintesi), questi sono i requisiti minimi per giocare Silent Hill 4: The Room sul vostro computer:

OS: Windows 7, 8, 10

Processore: almeno 1,8 GHz

Memoria: almeno 2 GB

Grafica: scheda compatibile con DirectX 9.0c e con 256 MB di VRAM

Archiviazione: 5 GB

Il prezzo a cui è venduto il gioco è pari a 9,99€, in linea c0n quelli proposti lo scorso venerdì – quando a debuttare su GOG furono altri classici di Konami, come Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2.

Nel frattempo, continuano a susseguirsi le indiscrezioni circa un possibile nuovo episodio inedito della saga, con gli insider che si dicono convinti della sua esistenza.