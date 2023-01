Silent Hill 2 Remake sarà fedele all’originale… ma anche molto diverso

Dopo tanto tempo è arrivato finalmente l’annuncio di Silent Hill 2 Remake che, come ogni remake, sarà fedele ma diverso allo stesso tempo.

La saga horror di Konami è protagonista di un revival atteso da anni, che permetterà non solo di riscoprire uno dei capitoli più amati di sempre (che potete recuperare anche nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon), ma anche nuovi progetti inediti.

Insieme a Silent Hill 2 Remake sono stati annunciati molti altri progetti infatti, e nella lista dei tanti annunci probabilmente ne mancano anche altri.

Uno di questi è anche fuggite alle maglie della segretezza, perché un leak ha svelato trama e artwork del misterioso Silent Hill the Short Message.

In una nuova intervista a Bloober Team, che sarà responsabile del progetto, emergono nuovi dettagli per quanto riguarda proprio Silent Hill 2 Remake (tramite DreadXP).

Anna Jasińska, Chief Marketing Officer di Bloober Team, si è ritrovata a chiacchierare dei progetti futuri dello studio che comprendono Layers of Fear e, non ce ne vogliano gli sviluppatori al lavoro, il ben più noto Silent Hill 2 Remake.

Riguardo l’ambizioso rifacimento, Jasińska ha dichiarato che le intenzioni del team sono quelle di essere estremamente fedeli al materiale originale visto che ne sono fan in prima persona. Nonché di “mettere Silent Hill al centro del palcoscenico negli anni a venire”.

Tuttavia è interessante notare che per via del fatto che non è più necessaria la propedeutica nebbia, che nascondeva i dettagli per non sforzare la console ma creava anche atmosfera, il tema di come verrà ricreato l’orrore tipico del survival horror di Konami è da tenere in considerazione.

Sul tema, Anna Jasińska ha spiegato l’approccio di Bloober Team:

«Ci atteniamo fedelmente al canone della storia tradizionale mentre ricreiamo il gameplay e aggiorniamo la grafica da zero. Questi sono i motivi per cui Konami ci ha affidato il remake in primo luogo. Un grande cambiamento visibile è l’adozione di una telecamera sopra la spalla, che ha alterato la prospettiva di alcuni pezzi iconici, ma ha anche comportato una revisione del sistema di combattimento.»

Novità che erano già state anticipate dagli sviluppatori, e che a questo punto gettano ancora più del cauto interesse sul progetto.