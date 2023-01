Silent Hill 2 Remake, quali sono le novità più importanti? La parola agli sviluppatori

Tra i videogiochi più attesi del 2023 merita sicuramente una menzione d’onore anche Silent Hill 2 Remake, il rifacimento di uno dei survival horror più iconici adattato fedelmente per gli standard di ultima generazione.

A differenza dell’ultima rivisitazione del capolavoro di casa Konami (potete riscoprire l’edizione originale nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon) questa volta si tratta di un rifacimento vero e proprio, affidato alle esperti mani di Bloober Team.

Gli sviluppatori hanno già ammesso nelle scorse settimane che la produzione è ormai arrivata alle fasi finali, al punto che il team ha già voluto diffondere perfino i requisiti minimi e consigliati: ricordiamo infatti che sarà disponibile non solo su PS5, ma anche su PC.

Ma quali sono nello specifico le novità che potremo aspettarci in Silent Hill 2 Remake? Bloober Team ha cercato di fare chiarezza in una nuova intervista rilasciata a Lords of Gaming (via ComicBook), illustrando che cosa cambierà nello specifico rispetto al capitolo originale.

Kacper Michalski, head of production di Bloober Team, ha spiegato che gli sforzi principali sono stati dedicati nella ricostruzione della città e delle terrificanti creature di Silent Hill 2, utilizzando tecnologia «all’avanguardia» e assicurandosi che le visuali risultino ancora più inquietanti.

Ma la componente grafica non è stato l’unico aspetto su cui gli sviluppatori si sono concentrati, come spiega lo stesso Michalski nell’intervista:

«Anche la IA di battaglia delle creature è stata migliorata per tenere i giocatori sulle spine. In aggiunta alle visuali e al sonoro, un punto centrale è l’esperienza della storia. Abbiamo approfondito le espressioni emotive di ogni personaggio, incluso il protagonista James, rispettando lo scenario acclamato della storia originale».

In altre parole, Bloober Team non vuole fare alcuno stravolgimento per l’esperienza originale, ma i lavori degli sviluppatori si sono concentrati sul voler ricreare le stesse identiche emozioni, rendendo il tutto ancora più coinvolgente e adattando alla nuova generazione videoludica.

Dichiarazioni che si collegano dunque alle precedenti affermazioni del team, quando dopo la presentazione ufficiale avevano confermato di voler «svecchiare» il gameplay e di rendere il tutto ancora più terrificante. Non ci resta che aspettare l’uscita ufficiale e provarlo di persona: ricordiamo che per il momento non è stata ancora annunciata alcuna data, ma il lancio dovrebbe essere previsto per il 2023.