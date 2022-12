Silent Hill, gli annunci non sarebbero finiti (e si parla di altri tre capitoli)

L’evento dedicato ai vari progetti legati al franchise di survival horror Konami ha svelato tanti annunci a sorpresa, legati ovviamente a Silent Hill.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vedrà infatti l’arrivo di remake ed episodi originali, per un rilancio dell’IP davvero consistente.

Se solo poche ore fa è emerso anche il misterioso Silent Hill The Short Message, ennesimo presunto progetto dedicato al franchise di Konami, a quanto pare non è finita qui.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, secondo un noto insider ci sono altri tre giochi di Silent Hill non annunciati attualmente in sviluppo.

L’autorevole leaker Dusk Golem (noto anche come AestheticGamer1) riferisce che, oltre a tutto ciò che Konami ha annunciato finora per la serie, ci sono tre capjtoli di Silent Hill non annunciati in fase di sviluppo.

Senza contare The Short Message, trapelato diversi mesi fa e di cui solo poche ore fa sono stati rivelati alcuni dettagli chiave da una commissione di valutazione taiwanese.

In un thread di ResetEra, condiviso sul subreddit GamingLeaksAndRumours, Dusk ha dichiarato: «Ci sono almeno tre progetti di SH che non sono ancora stati annunciati, escluso The Short Message. Sì, davvero. Ma uno di questi è in fase di sviluppo iniziale.»

Dusk ha un solido curriculum quando si tratta di indiscrezioni su Silent Hill, avendo riportato diversi dettagli sul remake di Silent Hill 2, Silent Hill f e Project Sakura dopo il loro annuncio.

Il rapporto di Golem conferma anche alcuni annunci di lavoro condivisi da Konami il mese scorso, in cui si diceva esplicitamente di essere alla ricerca di vari creator per lavorare sul franchise horror.

Aspettiamo quindi che Konami ci possa dare delle delucidazioni al riguardo, visto che il 2023 sarà l’anno degli annunci molto attesi.

Vero anche che SH è tornato ad essere al centro di polemiche lato Microsoft, dato che è uno di quei videogiochi che non arriveranno mai su Xbox, che vi piaccia oppure no.