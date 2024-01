Silent Hill 2 Remake, Konami sarebbe pronta a scendere in campo

Silent Hill 2 Remake di Bloober Team è sparito ormai oltre un anno fa, sebbene a quanto pare forse a breve ne sapremo di più.

La serie di survival horror Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection a tema, vedrà il rifacimento del secondo capitolo, da molti considerato il migliore in assoluto.

E se in molti pensavano che la data di uscita starebbe stata fissata nel 2023, così non è stato.

Ora, dopo che di recente Bloober ha rivelato di stare dando gli ultimi ritocchi al gioco, la campagna marketing potrebbe iniziare a breve.

Come riportato anche da Wccftech, Konami starebbe preparando la campagna di marketing per il remake di Silent Hill 2, la quale dovrebbe iniziare presto, a giudicare da alcuni recenti commenti.

Parlando con Bankier.pl, l'amministratore delegato Piotr Babieno ha affermayo di ritenere che la campagna di marketing in preparazione da parte di Konami inizierà molto presto, suggerendo che lo sviluppo del remake è prossimo al completamento (per la finestra di uscita del 2024 suggerita da Sony con un recente trailer).

Il remake di Silent Hill 2 non sarebbe infatti l'unico progetto in cantiere dello studio di sviluppo polacco.

Secondo il CEO di Bloober Team, Project C, la nuova IP sviluppata in collaborazione con Private Division, riceverà ulteriori dettagli nella prima metà dell'anno.

Lo studio ha in programma novità anche per il resto del 2024, quindi ci saranno ulteriori sorprese.

A questo punto, sembra sempre più probabile che il remake di Silent Hill 2 venga finalmente lanciato quest'anno, come suggerito dal già citato trailer pubblicato la scorsa settimana da Sony.

Il remake di Silent Hill 2 verrà lanciato su PC e PlayStation 5 in una data di uscita ancora da confermare. Vi terremo aggiornati sul gioco non appena possibile, quindi restate sintonizzati per tutte le ultime notizie.

Senza considerare anche che altri remake dedicati alla serie horror Konami potrebbero essere in lavorazione.