Silent Hill 2 Remake vive ancora, ma Bloober chiede pazienza

Prosegue l'assordante silenzio in casa Konami sullo sviluppo di Silent Hill 2 Remake, ancora oggi senza una vera data d'uscita: una mancanza di aggiornamenti che, inevitabilmente, ha già iniziato a far preoccupare i fan di tutto il mondo.

Sebbene i pre-order per il remake siano già aperti (potete prenotarlo su Amazon), il publisher non ha ancora voluto comunicare quando sarà possibile giocarlo, pur sottolineando pubblicamente quanto il franchise horror sia diventato nuovamente importante per la compagnia.

Questo ha anche scatenato le ipotesi online su una possibile cancellazione silenziosa del gioco, prontamente smentite dagli sviluppatori di Bloober Team: semplicemente, non è loro compito dare aggiornamenti al riguardo, ma devono rivolgersi a Konami.

Una presa di posizione resa nuovamente pubblica con un breve comunicato ufficiale rilasciato sui propri profili social, nel tentativo di tranquillizzare i fan e, allo stesso tempo, invitarli ad avere ancora un po' di pazienza:

«Noi di Bloober Team siamo orgogliosi di far parte dei piani di Konami per il franchise di Silent Hill. Insieme al nostro partner, stiamo lavorando diligentemente per assicurarci che il remake di Silent Hill 2 mantenga la qualità più elevata. A nome del nostro team di sviluppo, vogliamo chiarire che la produzione sta procedendo regolarmente secondo i nostri programmi. Comprendiamo che molti giocatori in tutto il mondo stiano aspettando con entusiasmo novità sul gioco, e apprezziamo la vostra dedizione. Tuttavia, vogliamo chiedervi gentilmente di avere ancora un po' di pazienza. Siamo fiduciosi che non appena Konami, in quanto publisher del gioco, condividerà più informazioni, sarà valsa la pena di attendere. Vi ringraziamo per la comprensione e il supporto!»

Bloober Team è consapevole di come il silenzio prolungato di Konami stia rischiando solo di causare più danni che altro, dunque il team di sviluppo ha deciso di prendere in mano la situazione e provare a rassicurare nuovamente i suoi fan.

Pur ribadendo che, in ogni caso, non è compito loro quello di condividere ulteriori informazioni sullo sviluppo, ma è appunto una scelta del publisher.

Toccherà dunque rispettare i desideri degli sviluppatori e sperare che l'editore giapponese, uno di questi giorni, decida che è arrivata finalmente l'ora di dare un'occhiata più approfondita al remake di Silent Hill 2. Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà così.

Nel frattempo, vale la pena di sottolineare che una data d'uscita potrebbe essere già stata trapelata, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo.

Un'inserzione online del remake aveva lasciato intendere che sarebbe stata inclusa una speciale Origin Story dedicata a Pyramid Head, ma Konami ha già smentito la sua aggiunta. E ci permettiamo di aggiungere: per fortuna.