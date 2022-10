Silent Hill 2 Remake, lo sviluppo è quasi terminato: c’è la conferma ufficiale

L’attesa per il remake di Silent Hill 2 potrebbe rivelarsi molto meno longeva rispetto al previsto: sembra infatti che la produzione sta procedendo molto bene, con lo sviluppo arrivato già nelle sue fasi finali.

Il lancio del rifacimento di uno dei capitoli horror più amati di sempre (potete riscoprire il gioco originale nella HD Collection, disponibile su Amazon) potrebbe dunque rivelarsi molto vicino, stando alle ultime dichiarazioni fatte dalla stessa Bloober Team nelle ultime ore.

Un sospetto era già emerso in occasione del lancio della pagina Steam ufficiale, che aveva già svelato requisiti minimi e consigliati: un evento che solitamente accade solo quando il gioco è ormai vicino al completamento, come sembra effettivamente essere il caso di Silent Hill 2 Remake.

Come riportato da gram.pl (via Wccftech), il presidente di Bloober Team ha infatti svelato durante il GWP Innovation Day alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo, confermando come ormai il remake sia arrivato nella fase finale di produzione.

Piotr Babeno ha infatti confermato che il remake di Silent Hill 2 è rimasto in sviluppo da 3 anni, ma che adesso gli sviluppatori sono al lavoro sulla pulizia finale e la relativa ottimizzazione, sottolineando come ormai il ritorno dell’horror sarebbe molto vicino.

Tuttavia, nonostante sembri mancare davvero poco per il suo completamento, Bloober Team non è ancora in grado di darci con certezza una data di lancio definitiva: la decisione su quando rilasciare il remake spetta infatti solamente a Konami, dato che è stato lo stesso publisher a fornire quasi interamente il budget necessario per lo sviluppo.

Curiosamente, Babeno ha anche svelato che inizialmente il remake sarebbe dovuto uscire nel 2021, ma a causa della pandemia è stata presa la decisione di rinviarlo internamente, senza che il tutto venisse naturalmente reso pubblico prima di adesso.

Insomma, se lo sviluppo continuerà a procedere come previsto, non ci resterebbe che attendere fiduciosi l’annuncio della data di lancio ufficiale. Naturalmente, vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo, sappiamo che si tratterà di un progetto particolarmente ambizioso e pensato per sfruttare al meglio le piattaforme next-gen: sarà infatti possibile esplorare Silent Hill 2 Remake senza alcun caricamento. Se siete curiosi di scoprire ulteriori differenze, un video ha messo a confronto il remake e il capitolo originale.