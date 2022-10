Resident Evil 4 Remake torna a mostrarsi: Capcom annuncia il nuovo evento (ed è vicino)

Questa settimana sarà decisamente memorabile per i fan dei videogiochi horror: Capcom ha infatti deciso di annunciare a sorpresa un nuovo evento dedicato a Resident Evil, confermando che ci saranno nuovi reveal riguardanti il remake di Resident Evil 4.

Ci sarà spazio anche per parlare più approfonditamente della Gold Edition di RE Village (potete prenotarla su Amazon), oltre ad altre novità ancora non specificate dagli stessi sviluppatori.

Appare certamente affascinante il tempismo dietro l’annuncio del nuovo Resident Evil Showcase: l’evento streaming di Capcom si terrà infatti soltanto a poche ore di distanza dal reveal del futuro di Silent Hill, con un annuncio arrivato soltanto pochi istanti fa.

Se l’evento dedicato a Silent Hill si svolgerà infatti alle ore 23.00 di domani mercoledì 19 ottobre, l’appuntamento per lo showcase dedicato a Resident Evil 4 Remake e Village Gold Edition è invece fissato alle ore 24.00 locali di giovedì 20 ottobre. Per rimuovere ogni dubbio, si tratta dunque della mezzanotte che separa giovedì e venerdì.

L’annuncio è stato dato dalla stessa Capcom tramite i suoi account social ufficiali con un nuovo teaser video, che ci permette di scoprire anche alcune nuove immagini inedite del remake:

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST! Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event! https://t.co/hqujZb66JQ pic.twitter.com/7Irt58LRpC

I fan non si sono infatti lasciati sfuggire quelli che sembrano essere nuovi design dei Ganado, oltre a nuovi brevi momenti d’azione con protagonisti Leon ed Ashley:

New shots from REmake 4 are featured here: Leon standing outside the Church, what looks like two new Ganado designs (Don Diego and Don Esteban redesigns?), Leon shielding himself from an explosion, and Ashley standing in front of the village entrance gate. https://t.co/loW8sCwdnW pic.twitter.com/oGWzPXvCcr

— October Commissions Closed! (@Sisslethecat) October 17, 2022