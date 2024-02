Silent Hill 2 Remake, lo sviluppo è quasi terminato

Konami continua a non sbottonarsi sulla data di lancio del remake di Silent Hill 2, ma l'attesa sembrerebbe per giungere ormai alla fine.

L'atteso remake di uno degli horror psicologici più amati di sempre (che potete prenotare su Amazon) è in sviluppo presso Bloober Team, che ha manifestato a più riprese la volontà di migliorarne le meccaniche per renderlo più accessibile anche a un pubblico moderno.

Advertisement

Una scelta rispecchiata anche con il trailer svelato durante lo State of Play, che si era concentrato prevalentemente sui combattimenti, ma che allo stesso tempo aveva fatto preoccupare i fan per via di uno stato che non sembrava essere esattamente all'altezza delle aspettative.

Ciò aveva fatto pensare che lo sviluppo fosse ancora ben lontano dall'essere concluso, ma Konami ha confermato che non è affatto così: il producer Motoi Okamoto ha infatti svelato a Famitsu che Silent Hill 2 è già entrato nella fase finale di sviluppo (via PlayStation LifeStyle).

Okamoto ha anche ribadito che gli sviluppatori vogliono restare fedeli alla visione del gioco originale, pur con qualche aggiustamento e miglioria sparsa tra meccaniche di gameplay e una grafica più adatta agli standard moderni.

Insomma, il remake sembra ormai quasi vicino ad essere completato e non dovremmo assistere ad ulteriori rinvii, anche se forse qualche fan ci sperava dopo averne visto l'ultimo trailer gameplay: vedremo se nelle prossime settimane sarà svelata una volta per tutte anche la data d'uscita. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

In ogni caso, le dichiarazioni di Konami sembrano perfettamente in linea con quanto riportato da un noto insider, che aveva già svelato come lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake fosse in realtà già praticamente terminato.

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa scaricando gratis Silent Hill The Short Message: il nostro Domenico Musicò ve ne ha parlato più approfonditamente nel nostro SpazioGames Original dedicato.